Kate Middleton y su hija lucen como dos gotas de agua en Pascua La princesa Charlotte parecía una muñequita junto a sus padres y su hermano mayor Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Desde los eventos reales hasta en momentos casuales, Kate Middleton siempre nos maravilla con sus atuendos divinos y parece que su hija, Charlotte, ¡heredó el mismo sentido del estilo! Por primera vez, el príncipe George y Charlotte acompañaron a su familia al servicio de Pascua en el castillo de Windsor. Y por supuesto, los dos hijos mayores de Kate y William estaban vestidos perfectamente para el evento, luciendo atuendos en tonos azules. William y George vistieron trajes clásicos parecidos, pero Kate y Charlotte estaban perfectamente sincronizadas con sus vestidos primaverales. La duquesa, por su parte, lució un híbrido de vestido y abrigo con cinturón en azul de una de sus diseñadoras favoritas, Emilia Wickstead. Complementó el look con un bolso azul pastel, tacones de gamuza y un tocado en un tono más oscuro. familia real inglesa, Kate middleton, principe william, principe george, princesa charlotte Credit: Antony Jones/GC Images Por su parte, Charlotte lució un vestido floral azul claro con cuello Peter Pan, medias a juego y un cárdigan azul marino que combinaba con los trajes de su padre y su hermano George. Su cabello estaba ornamentado con dos trenzas coquetas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¡Esperamos ver más lindos atuendos de la princesita a medida que crezca!

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Kate Middleton y su hija lucen como dos gotas de agua en Pascua

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.