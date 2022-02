Kate Middleton llevó una chaqueta de Zara de menos de $100 y la encontramos en varios colores La duquesa de Cambridge se encuentra en Dinamarca dónde permanecerá dos días. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Kate Middleton nunca nos defrauda con sus looks, unos que van desde supersencillos, hasta casuales y superelegantes. Lo cierto es que la duquesa de Cambridge siempre luce impecable, sobre todo, en los momentos en los que le toca ponerse de gala y nos deja boquiabiertos con sus espectaculares trajes. Eso sí, cuando se viste más casual también quedamos fascinadas. Y es que tenemos que admitir que su colección de abrigos es digna de un museo. Ahora la duquesa se encuentra en Dinamarca, en lo que sería su primer tour sola desde el 2017 y en su primera aparición la vimos luciendo regia con un look que incluía una pieza de una de sus tiendas asequibles favoritas. Para su primer compromiso en Copenhague, Middleton eligió un clásico pantalón negro, camisa blanca con delicados vuelos, zapatos de punta, de Gianvito Rossi y un minibolso negro de Aspinal of London. Pero lo que más nos gustó y llamó la atención fue su chaqueta roja con botones dorados, de Zara de menos de $100. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN chaqueta de zara, kate middleton Credit: Samir Hussein/WireImage chaqueta de zara, kate middleton Credit: Samir Hussein/WireImage chaqueta de zara, kate middleton Credit: Cortesía Textured Double Breasted Blazer, de Zara. $89.90 chaqueta de zara, kate middleton Credit: Cortesía Buttoned Textured Waved Blazer, de Zara. $119. zara.com chaqueta de zara, kate middleton Credit: Cortesía Textured Double Breasted Blazer, de Zara. $89.90. zara.com Por su puesto que de inmediato nos fuimos a la página web de Zara para buscar la pieza la cual al parecer ya se agotó. Por suerte, encontramos una casi idéntica a la de la duquesa, e incluso encontramos el mismo modelo en otros colores. Así es que esta es tu oportunidad para tener una prenda muy parecida a la de Middleton. Además, en esta primavera, que ya está a la vuelta de la esquina, las chaquetas serán un must.

