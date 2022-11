Camilla Parker y Kate Middleton con joyas de Isabel II y Diana en su primera cena oficial como reina y princesa La familia real británica retoma su agenda después de la pandemia, y ambas mujeres lucieron imponentes joyas que pertenecieron a sus predecesoras en su primera visita de estado. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Dos meses y medio después de la muerte de Isabel II, la visita de Cyril Ramaphosa, presidente de Sudáfrica, al Reino Unido ha vuelto a ofrecernos la oportunidad de ver toda la pompa de la monarquía británica. Por primera vez desde que es rey, Carlos III ha ejercido de anfitrión en una visita de estado, algo que no sucedía en Londres desde antes de la pandemia. En la ceremonia de bienvenida con los Príncipes de Gales, en la que Kate Middleton por fin ha podido abandonar el luto y regresar a sus coloridos atuendos, la princesa destacó con un abrigo-vestido de Emilia Wickstead en color púrpura con sombrero tipo pillbox a juego. Además lució por primera vez el broche de las plumas del príncipe de Gales, una joya de diamantes con una lágrima de esmeralda que perteneció originariamente a la reina Alejandra en su época de princesa de Gales, y que Kate Middleton ha combinado con unos pendientes de la princesa Diana. Camilla Parker y Kate Middleton estrenan joyas en visita de estado Credit: Karwai Tang/WireImage Después el presidente sudafricano se encontró con los reyes, quienes ofrecieron un acto militar en el que participaron mil soldados y a continuación disfrutaron de un almuerzo. Allí pudimos ver a Camilla Parker con un abrigo azul a juego con su sombrero, un broche de brillantes y los pendientes de perlas y diamantes que llevó el día de su boda civil con el actual rey. Camilla Parker y Kate Middleton estrenan joyas en visita de estado Credit: Samir Hussein/WireImage Pero el plato fuerte llegó por la noche, con el primer banquete de estado desde el cambio de monarca y en el que la reina Camilla se estrenaba también como anfitriona e ba a lucir su primera tiara en su nuevo papel real. Para la ocasión, la reina consorte de 75 años, no defraudó y deslumbró con la tiara de zafiros belgas que perteneció a la difunta Isabel II. Camilla Parker y Kate Middleton estrenan joyas en visita de estado Credit: Chris Jackson/Getty Images La actual reina lo apostó todo al azul para combinar con las piedras preciosas de la diadema, con un vestido de Bruce Oldfield con encaje, y otros accesorios reales en el mismo tono, como la banda de la Orden de la Jarretera, o la estrella de dama Gran Cruz de la Real Orden Victoriana. Además usó un collar perteneciente al set conocido como Suit victoriana del rey Jorge VI, un regalo del rey Jorge a su hija, la entonces princesa Isabel, por su boda en 1947. Aunque Camilla no utilizó los pendientes que pertenecen al conjunto, en forma de lágrima, sino uso más pequeños con un zafiro redondo. Camilla Parker y Kate Middleton estrenan joyas en visita de estado Credit: Chris Jackson/Getty Images La reina consorte ha demostrado en otras ocasiones que le gustan las tiaras llamativas, eligiendo modelos más grandes que las que usa por ejemplo Kate Middleton. Hacía tres años que las damas de la realeza británica no lucían este tipo de joya en sus cabeza, pues por la pandemia no habían tenido ocasión oficial ni cenas diplomáticas en las que lucirlas. Camilla Parker y Kate Middleton estrenan joyas en visita de estado Credit: Chris Jackson/Getty Images Por su parte, Kate Middleton, quien también se estrenaba como princesa de Gales en una cena de estado, escogió la tiara Cambridge Lover's Knot, que ya había lucido en numerosas ocasiones como duquesa de Cambridge y que era una de las favorita de su predecesora, la princesa Diana, lo que se ha visto como un homenaje a su difunta suegra. Camilla Parker y Kate Middleton estrenan joyas en visita de estado Credit: Chris Jackson/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Del joyero de Diana proceden también sus pendientes en forma de herradura entrelazada con una corona de laurel, realizados con diamantes y perlas. En cuanto al vestido, Kate ha optado por uno largo en blanco con capa, con brillante pedrería bordada en los hombros, de la británica Jenny Packham.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Camilla Parker y Kate Middleton con joyas de Isabel II y Diana en su primera cena oficial como reina y princesa

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.