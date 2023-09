Kate Middleton sorprende con un cambio de look ¿Qué opinas? La princesa asombró a sus fans con este nuevo corte de cabello juvenil. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Como amante de la moda clásica, Kate Middleton siempre maravilla con sus looks, pero pocas veces nos sorprende con un gran cambio a su imagen. Sin embargo, la princesa acaba de estrenar un nuevo look inesperado. Para una visita en homenaje a la Semana de Concientización sobre las Adicciones en el Reino Unido, Kate mostró un nuevo peinado, luciendo un largo flequillo con raya al centro y ondas suaves. Kate Middleton Credit: Max Mumby/Indigo/Getty Images Inspirado en los cortes de cabello de los años setentas, este estilo de flequillo largo estilo "cortina" es de las tendencias más populares del momento y le da un aire moderno al look de la futura reina. Kate Middleton Kate Middleton antes y después. | Credit: Mark Cuthbert/UK Press via Getty Images; Max Mumby/Indigo/Getty Images Y aunque está llevando su cabello en un estilo diferente, su vestuario sofisticado sigue tan regio como nunca. Para la ocasión, vistió uno de sus pantsuits favoritos de Alexander McQueen con tacones a juego de Gianvito Rossi y una camiseta blanca simple. Kate Middleton Credit: Max Mumby/Indigo/Getty Images La princesa complementó el look con unos aretes de oro y diamantes y un collar de Daniella Draper con las iniciales de sus tres hijos. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETÍN Para los miembros de la realeza, los cambios de look tienen que seguir un estricto protocolo, pero nos parece que en este caso Kate logró lucir perfectamente sofisticada. ¿Qué opinas de este look moderno de Kate?

