Kate Middleton derrocha elegancia con su chaqueta Zara de $30 Si quieres vestirte como una princesa, aquí te damos todos los detalles de este fabuloso look informal que usó la esposa del príncipe William. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Kate Middleton es la princesa de Gales, pero definitivamente también se ganó el título de reina de la moda de invierno. Este miércoles derrochó elegancia y frescura con su look casual, pero sofisticado en su visita sorpresa a Landau Forte College en Derby. La esposa del príncipe William, quien llegó al lugar para reunirse con la capitana Preet Chandi en su ciudad natal para celebrar el regreso de la oficial del ejército de su expedición en solitario a través de la Antártida, lució un blazer de cuello blanco con manga larga y hombros pronunciados, modelo Double Breasted Textured Weave que originalmente se vendía en las tiendas a $100 y ahora está disponible a $30. Zara.com La princesa de Gales, de 41 años, completó el look con unos pantalones ajustados azul marino Frieda Crepe Cigarette Trousers in Midnight Navy de LK Bennett. $97. lkbennett.com Kate Middleton Blazer de Zara Left: Credit: Photo by Arthur Edwards - WPA Pool/Getty Images Right: Credit: Cortesía de la marca Para el calzado, Middleton optó por uno de sus zapatos deportivos favoritos Veja Esplar en blanco con detalles en rosa metalizado y de estilo retro. Es una excelente opción para entrenamientos y para estar de pie por varias horas. $150. veja-store.com Durante la visita, la capitana Chandi pronunció un discurso ante los estudiantes sobre su expedición y la princesa se unió a ella para entregar un premio a Simrat Soggi, uno de los ganadores del concurso nacional de logotipos escolares de Preet. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Kate, quien fue patrocinadora de la expedición de deportistas, se quitó la chaqueta para un ejercicio divertido, arrastrando dos gomas de vehículos por el piso para ver cómo era la preparación de la mujer de 33 años antes de dirigirse al Ártico. "Bien hecho. Eres una inspiración para los demás", dijo su majestad a la joven atleta.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Kate Middleton derrocha elegancia con su chaqueta Zara de $30

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.