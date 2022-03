Kate Middleton causa sensación en Centroamérica con su vestido primaveral ¡Inspírate con su propuesta para tus looks de vacaciones o para un día cálido! Nuestro equipo editorial ha seleccionado de forma independiente cada producto que presentamos y reseñamos. Si compra utilizando los enlaces incluidos, es posible que ganemos una comisión. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir ¡Junto a su esposo, el príncipe William, Kate Middleton está disfrutando del sol del caribe en los atuendos más espectaculares para la ocasión! El domingo por la tarde, los duques de Cambridge culminaron el primer día de su gira por el Caribe en una finca de cacao en Belice. En el pueblo de Hopkins, la pareja bailó la "punta" tradicional y probó la comida local. Por supuesto, Kate vistió el atuendo perfecto para el clima cálido. La mamá de George, Charlotte y Louis eligió un vestido de mangas cortas con un estampado tropical de los mismos colores que la bandera de Belice creado por Tory Burch. Kate Middleton, look primavera, Belice Credit: Chris Jackson- Pool/Getty Images Al estilo de otro ícono de la moda real, la reina Letizia, optó por alpargatas cómodas para caminar sobre la arena. Completó el look con argollas fabulosas azul real. Su look de belleza fue igualmente divino, con un maquillaje muy natural y ondas relajadas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La pieza original cuesta $478 y ya está agotada, pero si buscas una opción parecida a buen precio, aquí te tenemos unas opciones: Vestidos primavera Credit: Cortesía Puff Sleeve Smocked Gingham Midi Dress, de UIMLK. $28.99. amazon.com Vestidos primavera Credit: Cortesía Cayden Short Puff Sleeve Smocked Midi Dress, de 4SI3NNA. $77.21. amazon.com Vestidos primavera Credit: Cortesía Blooming Perfection Blue Floral Print Tie-Strap Smocked Dress, de Lulu's. $68.00. lulus.com

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Kate Middleton causa sensación en Centroamérica con su vestido primaveral

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.