Kate Middleton está más rubia que nunca y nos encanta La duquesa se ha ido aclarando el pelo poco a poco. By Yolaine Díaz ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print No es un secreto que Kate Middleton es una de las famosas más queridas o mejor dicho la princesa más fotografiada del mundo. Y no es para menos porque con su carisma Middleton se ha ganado el cariño del público y también de los fotógrafos. ¿Dos de sus mayores atributos? Su exquisito gusto al vestir y esa melena brillosa y supersana que le causa envidia a cualquiera. Por eso la forma en que lo arregla siempre es noticia, cuando se corta unas pulgadas, se hace un peinado nuevo e incluso hasta cuando solo la luce con sencillas ondas sueltas. Y es que, de hecho, todos notan hasta el más mínimo cambio que se haga. Por ejemplo, hace unos meses fue noticia que la duquesa lucía el pelo un poco más claro, y desde entonces se lo ha seguido aclarando hasta el color que tiene ahora, que es un rubio bastante notable. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Desde hace unos meses hemos visto como la Duquesa de Cambridge ha ido aclarándose el pelo gradualmente y nos encanta. La primera vez que notamos un cambio notorio fue durante ese ahora famoso primer día de clases de sus hijos el príncipe George y la princesa Charlotte. Ahí la melena de Middleton lucía más abundante y brillosa, pero sobretoto más clara. En los eventos a los que asistió después, notamos que seguía aclarándoselo con rayitos bastante visibles pero muy bien hechos. Incluso, aún cuando notablemente se ha estado tiñendo el cabello frecuentemente, este luce muy saludable. Image zoom Arthur Edwards / Pool/ Getty Images Image zoom Max Mumby/Indigo/Getty Images) Image zoom Karwai Tang/WireImage Image zoom Karwai Tang/WireImage Ahora la vimos llegar a un evento en centro Angela Marmont de Londres, ataviada con un look superchic y moderno de culottes verde militar de Jigsaw, suéter morado, clásicos zapatos del mismo color, de Tod’s y un fabuloso minibolso de Chanel. Pero nuevamente lo que dejó a todos hablando fue su hermosa melena, que esta vez lucía superubia. Ya mirándola de cerca, se nota que la se acaba de hacer highlights más rubios y la verdad es que luce increíble. Así como va, es muy posible que la veamos completamente rubia antes de que llegue el próximo año. ¿Te gustaría? Advertisement EDIT POST

