Kate Hudson y su mamá Goldie Hawn protagonizan la nueva campaña de Stuart Weitzman Madre e hija aseguran que siempre habían sido fanáticas de los zapatos de la prestigiosa marca. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir No cabe duda de que Kate Hudson y Goldie Hawn son el dúo de madre e hija más adorable y talentoso de Hollywood. Tanto Hudson como su mamá han protagonizado importantes películas y se han ganado el corazón de miles de fanáticos alrededor del mundo. Ahora las actrices nos han vuelto encantar, pero esta vez con una campaña publicitaria muy especial. Hudson y Goldie engalanan la nueva campaña "Vive cada momento" de la prestigiosa marca de calzado Stuart Weitzman, y las imágenes están derritiendo las redes. Hudson es embajadora de la marca de zapatos desde el 2021. "Mi mamá siempre ha sido una inspiración para mi, y de muchas maneras, la fundación de mis valores", dijo Hudson en un comunicado de prensa. "No hay duda de que heredé su amor por la vida y todas sus experiencias pequeñas y grandes. Pero ella también me pasó su amor por la moda y por los zapatos Stuart Weitzman, algo que hizo que esto fuera muy divertido trabajar en esta campaña". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En la imagen principal las actrices aparecen sentadas en un sillón con looks relajados y fabulosas sandalias de la marca. Hudson lleva unas sexy sandalias rojas estilo gladiador, mientras que su madre lleva un modelo más clásico en blanco. El par realizó una sesión de fotos en la que se vivieron momentos muy bonitos entre ambas y en la que tuvieron la oportunidad de tener una conversación muy íntima y especial, en la que hablaron de su gusto por la moda y ese cariño especial para esta marca para la que ahora están trabajando. "Yo tengo un área separada en mi clóset solo para los zapatos de Stuart Weitzman, así es que ya te imaginas que yo estaba emocionada de ser parte de esta campaña", confesó Hawn. "Pero más importante que eso, pasarme el día con mi hija y verla brillar, siempre me trae una alegría inimaginable".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Kate Hudson y su mamá Goldie Hawn protagonizan la nueva campaña de Stuart Weitzman

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.