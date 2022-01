Kate Hudson se lanza al mundo de la belleza con esta potente mascarilla La mascarilla está compuesta con potentes ingredientes naturales que prometen hacer maravillas en la piel. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En los últimos años las colaboraciones entre famosos y populares marcas de ropa y de belleza, se han vuelto cosa de todos los días. Y es que nada como colaborar con una celebridad para darle más auge a un producto o a una marca. También ya son muchas las artistas que han decidido lanzar su propia línea ya sea de ropa o de belleza, entre ella tenemos a Rihanna, Drew Barrymore, Beyoncé, Jessica Alba y muchas más. Ahora ese turno le tocó la Kate Hudson y aunque sabemos que ya tiene su colección de ropa deportiva, no fue hasta ahora en que decidió adentrarse en el mundo de la belleza. Y no es que no precisamente ha lanzado su propia línea, sino que se unió a una marca para crear su primer producto para el cuidado de la piel. Se trata de una mascarilla que promete dejar el cutis como nuevo. Para lograr esto, la actriz se unió a la marca Juice Beauty una compañía que ofrece maquillaje y productos para el cuidado de la piel orgánicos. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN Kate Hudson, mascarilla, piel Credit: Cortesía La Revitalizing Acacia + Rose Powdered Mask, de Kate Hudson x Juice Beauty está compuesta goma de acacia de Senegal, polvo de rosa gálica y hialuronato de sodio, ingredientes que ayudan a hidratar la piel, rellenarla y tonificarla. Además contiene vitamina C, polvo de pétalos de rosa y antioxidantes que hacen que la piel luzca más radiante. También tiene piel de uva orgánica y polvo de hoja de olivo. La mascarilla cuesta $39 y la puedes adquirir en juicebeauty.com

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Kate Hudson se lanza al mundo de la belleza con esta potente mascarilla

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.