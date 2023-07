Kate del Castillo comparte su secreto de belleza y relajación La actriz mostró en un video cómo mantiene su rostro rejuvenecido. ¡Aquí los detalles! Nuestro equipo editorial ha seleccionado de forma independiente cada producto que presentamos y reseñamos. Si compra utilizando los enlaces incluidos, es posible que ganemos una comisión. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En sus películas y series de televisión, Kate del Castillo luce siempre guapísima. A sus 50 años, la actriz mexicana es una de las estrellas que siempre ha mantenido su belleza natural y acaba de compartir uno de sus secretos con sus fans. En un video desde su baño, Kate ofreció un look personal a su rutina del cuidado de la piel. Kate del Castillo Credit: Stefanie Keenan/Getty Images for DSW "Disfruté de un poco de self care con parches calmantes para los párpados y la boca", compartió el pie de foto en su cuenta de Instagram. "Hidratante y rejuvenecedor con cada aplicación, porque el amor propio empieza desde dentro. Disfruta de la mejor experiencia de cuidado de la piel conmigo", escribió. Nosotras también somos amantes de los parches, ya que son una manera de revitalizar las ojeras y promover la hidratación del contorno del ojo, pero nunca habíamos probado el truco de Kate de también usar un parche sobre el párpado. ¿Quieres probar su técnica en tu propia rutina de belleza? Aquí te tenemos unas sugerencias de nuestros parches favoritos. parches, contorno del ojo, belleza Credit: Cortesía Dale vida a tus ojos con esta opción formulada con colágeno y plata coloidal para reducir la inflamación. BeautyBio, Bright Eyes Collagen-Infused Brightening Colloidal Silver Eye Masks, $40, sephora.com parches, contorno del ojo, belleza Credit: Cortesía Desaparece los signos de cansancio en 15 minutos con estos parches de una marca francesa muy chic. Talika, Eye Therapy Patch, $60, amazon.com SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETÍN parches Credit: Cortesía Una opcion economica excelente con vitamina C para combatir las manchas. SEPHORA COLLECTION, Vitamin Eye Masks, $4, sephora.com

