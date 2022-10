Kate del Castillo confiesa: "Estar sano es más importante de cómo te veas" Aunque la salud sea su prioridad, igual la estrella mexicana luce más bella que nunca en el estreno de La reina del sur 3. ¡Aquí se sincera en cuanto a su régimen de cuidado y belleza! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La tercera temporada de La reina del sur se inicia hoy 18 de Octubre. Esta misma noche veremos el ansiado regreso de Teresa Mendoza y todo el elenco, que será por todo lo alto luego de ¡1.493 días de ausencia de las pantallas! Bien ha valido la espera de estos dos años en los que la pandemia suspendió las grabaciones y demoró la producción de esta magnífica serie de Telemundo que tendrá en vilo a sus millones de fanáticos capítulo tras capítulo. Tuvimos la dicha de platicar en Nueva York con Kate del Castillo quien encarna al personaje que se ha ganado tanta admiración, respeto, pasión y emoción por parte del público. Anoche en la alfombra roja del estreno de La reina del sur 3 lució radiante con un traje naranja de la diseñadora colombiana Johanna Ortiz. Detrás de esa mujer de hierro está la actriz y mujer talentosa que le da vida y fue precisamente con ella con quien nos sentamos para desvelar algunos de sus secretos para mantenerse fabulosa, en forma y principalmente saludable para así lucirse en su rol. Como la misma actriz nos relata: "Teresa Mendoza sale luego de cuatro años de estar confinada en prisión donde se está haciendo un fitness total no solo físico sino también mental". También nos platica sobre su hija Sofía: "Ya está grande y más que entrenada pues se sabe defender. A Teresa ya no le preocupa pues la ha formado y aunque no deja de ser madre su lucha ya viene por otro lado y ese es la búsqueda de la justicia". El personaje, pero también la diva de la vida real lucen más fuertes y guerreras. Más fit que nunca. Todo el trabajo de Kate del Castillo para entrenarse se nota. En los pasados premios Billboards de la música Latina nos cautivó con un traje blanco del diseñador Alexandre Vauthier que revelaba con mucho estilo su tonificado abdomen y su esbelta silueta. "Tengo un equipo increíble que me pinta mis abs", bromea Kate. "¡Nooo, mentira!. Siempre ando en mis jeans y botas, soy muy natural pero cuando tengo la ocasión de vestirme para un show me gusta gozar el proceso de los trajes, de cambiarme varias veces. Y para eso el equipo de Blanco Pop es una maravilla". En cuanto a esa rutina estricta e imparable Kate revela: "Me siento orgullosa de mis trabajos. El personaje de la reina es mi pasión y eso implica cuidarte mucho", explica. "No soy de terapia o yoga y por eso mi ejercicio diario es el canal para transformar mi energía y los malos pensamientos". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Su pasión por el ejercicio viene desde jovencita: "Recuerdo que en esa época era una de las pocas que iba a gimnasio a entrenar. Las mujeres que estaban allí eran todas físico culturistas y competían a ese nivel", admite. "Siempre ame hacer deporte, ejercicio. Esto me permite también estar en un peso ideal para poder subir o bajar según los personajes que interpreto". Y aquí viene su consejo y reflexión más valiosa: "Estar sano, verte con la piel sana es más importante de cómo te veas físicamente", dice. Pero también reconoce que: "Mientras más cumples años más te tienes que ir cuidando". A nivel de alimentación todo va de la mano con su entrenamiento físico. "Trato de comer muy sano. Pero los domingos a olvídate, me vuelvo loca y como todo lo que me antoja", remata. Como vemos no sólo se trata de disciplina, dieta saludable, ejercicio y antojitos de vez en cuando. Nuestra estrella logra todo su equilibrio empezando por su paz mental. ¿Y cuál es el centro que le permite medírsele a todo?: "Tengo a mi familia que es mi eje, ese que todos necesitamos", responde sin dudarlo". "No importa la edad que tenga mis papás son mis papás y yo voy a ser su chiquita siempre", admite con gran emoción. "Ellos me dan mucha paz y mucho amor que es lo que realmente necesitas". Kate adora mantenerse en casa la mayor parte del tiempo libre con el que cuenta. "Mis vacaciones son en casa, descansando y haciendo mucho ejercicio". Gracias a esta bella mujer que siempre nos regala lo mejor de sí misma y que hoy regresa con todo su talento a la tercera temporada de La reina del sur. ¡No se la pierdan esta noche a las 9pm/8c por Telemundo!

