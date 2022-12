El look del día - noviembre 30, 2022 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Kate del Castillo Credit: Medios y Media/Getty Images Ya sea para el trabajo, la premier de un nuevo proyecto o una velada especial entre amigos, las famosas siempre eligen looks que las convierten en el centro de atención. Ximena Córdoba, Kate del Castillo y Reese Witherspoon son algunas de las celebridades que hoy forman parte de esta lista. ¿Cuál es tu favorita? Empezar galería Ester Expósito Ester Exposito Credit: Borja B. Hojas/Getty Images La actriz española llegó a un encuentro con la prensa, en Madrid, con este ceñido vestido midi de cuello alto, combinado con botines de plataforma. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Demi Lovato Demi Lovato Credit: Dimitrios Kambouris/Getty Images Muy elegante lució la cantante con este traje blanco y negro con los hombros al descubierto, que complementó con guantes. 2 de 9 Ver Todo Kate del Castillo Kate del Castillo Credit: Medios y Media/Getty Images Para llegar a la presentación, en México, del libro BlacaPop, la actriz y empresaria eligió este moderno look de pantalón oversized, blusa blanca con un top tipo corsé encima y botas cremas, 3 de 9 Ver Todo Anuncio Reese Witherspoon Reese Witherspoon Credit: Leon Bennett/WireImage Clásica y elegante lució la actriz con este ceñido vestido negro. 4 de 9 Ver Todo Shay Mitchell Shay Mitchell Credit: Albert L. Ortega/Getty Images La actriz eligió este clásico conjunto blanco de pantalón y chaqueta, crop top de encaje y sandalias, para asistir a la premier de Something from Tiffany's. 5 de 9 Ver Todo Macarena Achagaa Macarena Achaga Credit: Mezcalent La guapa actriz acaparó miradas durante el estreno de la serie Travesuras de la Niña Mala al que llegó con este sexy vestido de encaje que dejaba ver su ropa interior. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Marisol González Marisol Gonzalez Credit: Instagram/Marisol Gonzalez La presentadora mexicana mostró su esbelta figura con este ceñido vestido con estampado animal, que combinó con llamativas botas por encima de la rodilla. 7 de 9 Ver Todo Lourdes Stephen Lourdes Stephen Credit: Instagram/Lourdes Stephen Regia lució la presentadora de noticias con este vestido azul real. 8 de 9 Ver Todo Ximena Córdoba Ximena Cordoba Credit: Instagram/Cuéntamelo ya La presentadora posó para sus fans con este coqueto minivestido con estampado de leopardo. 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

