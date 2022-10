Kate del Castillo, Jacky Bracamontes, Chiquibaby... todos los looks del estreno de La reina del sur 3 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Premiere Miami Reina del Sur 3 Credit: Mezcalent ¡Regresa Teresa Mendoza a Telemundo! No queda nada para que los fanáticos de la serie puedan volver a disfrutar de las aventuras de La reina del Sur y anoche en Miami, varias personalidades del mundo del entretenimiento vieron antes que nadie el primer capítulo. Mira sus looks para la ocasión. Empezar galería Kate del Castillo Premiere Miami Reina del Sur 3 Credit: Mezcalent Por supuesto, la protagonista de la exitosa serie no se perdió el pre estreno, y asistió con un vestido color azafrán con cuello halter, efecto drapeado en el escote y una gran lazada con caída de Johanna Ortiz. Completó su atuendo con aretes largos y sandalias moradas de Alexandre Vauthier, con una hebilla joya en el tobillo. 1 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Isabelle Sierra Premiere Miami Reina del Sur 3 Credit: Mezcalent La joven actriz colombiana retoma su personaje de Sofía Dantes, hija de Teresa Mendoza (Kate del Castillo) en esta temporada. En la alfombra posó sensual y presumiendo pierna con este vestido morado con efecto iridescente y tremendas aberturas que combinó con sandalias minimalistas en tono nude. 2 de 10 Ver Todo Stephanie Himonidis Premiere Miami Reina del Sur 3 Credit: Mezcalent La conductora optó por un elegante traje negro con detalles de plumas en la falda y la cintura de Bell of California que acompaño con zapatos transparentes decorados con una hebilla de cristales, aretes brillantes y un clutch rojo de charol. 3 de 10 Ver Todo Anuncio Jacky Bracamontes Premiere Miami Reina del Sur 3 Credit: Mezcalent La presentadora se vio muy juvenil con este conjunto de top satinado y pantalón de cintura alta en color vino tinto, perfecto para el otoño. Con la melena suelta y peinada en ondas, la mexicana eligió joyas sencillas y elegantes. 4 de 10 Ver Todo Lourdes Stephen Premiere Miami Reina del Sur 3 Credit: Mezcalent Muy favorecida, la conductora apostó todo al rojo con este vestido de silueta lápiz con péplum en la cintura que combinó con sandalias negras. 5 de 10 Ver Todo Jessica Carrillo Premiere Miami Reina del Sur 3 Credit: Mezcalent Encargada de moderar la sesión de preguntas después de ver el capítulo, la sonriente periodista modeló un ceñido vestido marrón de original cuello con salones negros. 6 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Ed Trucco Premiere Miami Reina del Sur 3 Credit: Mezcalent Así de galán vimos al actor, quien en la serie interpreta a Ernie Palermo, con camisa y pantalón negros y chaqueta azul marino. 7 de 10 Ver Todo Lincoln Palomeque Premiere Miami Reina del Sur 3 Credit: Mezcalent Muy sonriente, el colombiano da vida a Faustino Sánchez en la serie y para asistir a la premiere eligió un traje claro de lino. Le dio a su look un toque deportivo con zapatos casuales y camiseta negra. 8 de 10 Ver Todo Rodner Figueroa Premiere Miami Reina del Sur 3 Credit: Mezcalent El fashionista tampoco quiso perderse el estreno de la ficción y fiel al estilo que ha lucido en las últimas semanas, optó por un pantalón de vestir recto, camiseta y blazer azul marino. Coronó el look con tenis blancos. 9 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Alix Aspe alfombra roja Reina del Sur 3 Credit: Cortesía Alix Aspe y Alex Tamargo La reportera trabajó en la alfombra entrevistando a los protagonistas ataviada con un coqueto top con aberturas y una minifalda efecto piel. 10 de 10 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image Kate del Castillo, Jacky Bracamontes, Chiquibaby... todos los looks del estreno de La reina del sur 3

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.