De muchachita a reina, mira cómo Kate del Castillo ha cambiado su estilo en la alfombra roja Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Kate del castillo 50 cumpleaños estilo alfombra Credit: Mezcalent// Manny Hernández/ WireImage Aunque nació bajo la luz de los reflectores por su papá, el primer actor Eric del Castillo, la actriz mexicana comenzó a despuntar en la actuación con Muchachitas en 1991. Desde entonces la hemos visto triunfar en televisión, cine y teatro, también en Hollywood. Ahora cumple 50 años, disfruta del éxito de La Reina del Sur y nos regala looks de infarto en sus apariciones públicas. Empezar galería Escote atrevido - 2004 Kate del castillo 50 cumpleaños estilo alfombra Credit: Alexander Tamargo/Getty Images Tras comenzar su carrera muy joven, con apenas 19 años, hemos visto cómo el estilo de la actriz mexicana ha ido evolucionando. Casi siempre con una larga melena, en diferentes colores y texturas, para posar en las alfombras habitualmente escoge colores sólidos, blanco, negro, azul marino, rojo... con originales detalles. En los Premios Juventud de 2004, apareció con este minivestido blanco de escote profundo con el brasier a la vista, ¡que hoy vuelve a estar de moda! 1 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Silueta lady - 2006 Kate del castillo 50 cumpleaños estilo alfombra Credit: Alexander Tamargo/Getty Images Con la melena retirada del rostro, en la entrega de los Fox Sports Awards de 2006 posó muy sonriente con este set de cuerpo asimétrico en encaje rosado con bordados brillantes y falda evasé en negro satinado. 2 de 10 Ver Todo Hada madrina - 2007 Kate del castillo 50 cumpleaños estilo alfombra Credit: Gustavo Caballero/Getty Images Este diseño hasta los pies de escote profundo con brillos plateados la convirtió en el centro de atención en los Grammy Latinos de 2007. 3 de 10 Ver Todo Anuncio Acierto bicolor - 2009 Kate del castillo 50 cumpleaños estilo alfombra Credit: Rodrigo Varela/WireImage Muy guapa con la melena peinada a un lado y labios rojos, la protagonista de Ingobernable presumió pierna en este ceñido vestido de rayas en blanco y negro. 4 de 10 Ver Todo Rojo pasión - 2014 Kate del castillo 50 cumpleaños estilo alfombra Credit: Jeffrey Mayer/WireImage En las ocasiones que del Castillo viste de rojo, siempre acierta pues este tono favorece mucho a su color de piel y cabello. Con este enterizo de escote en V y pantalón acampanado, deslumbró en el estreno de The Book of Life en 2014. 5 de 10 Ver Todo Esencia sexy - 2016 Kate del castillo 50 cumpleaños estilo alfombra Credit: JC Olivera/WireImage Muy diferente a lo que había mostrado hasta entonces, la actriz eligió un vestido muy sexy para los premios de la Música Latina de 2016. Un body de brillos con un gran escote trasero, con falda de encaje transparente y bordado con pedrería brillante que nos dejó boquiabiertos. Completó su look con ondas desestructuradas en el cabello, ojos ahumados y labios nude. 6 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Onda motera - 2017 Kate del castillo 50 cumpleaños estilo alfombra Credit: Sergi Alexander/Getty Images De la estela de vestidos sofisticados que usó en el 2017, donde la vimos en cada premiación con un traje más ¡wow! que el anterior, nos quedamos con este modelo asimétrico con capa en azul noche con detalles de cuero que combina la fuerza femenina y la personalidad rebelde de la actriz. ¡Nos encantó el cabello estilo húmedo! 7 de 10 Ver Todo Toque glam - 2019 Kate del castillo 50 cumpleaños estilo alfombra Credit: Frazer Harrison/Getty Images Aunque en su vida diaria elige atuendos cómodos y de aires masculinos, en la alfombra se transforma apostando por vestidos largos como este negro con cinturón, cola y cremallera en el escote que utilizó en los Latin American Music Awards de 2019. Eso sí, siempre con su toque personal, en este caso en forma de botines con brillos. 8 de 10 Ver Todo Blanco radiante - 2022 Kate del castillo 50 cumpleaños estilo alfombra Credit: Manny Hernandez/Wireimage Con siluetas ajustadas y aberturas estratégicas, la protagonista de La reina del sur no tiene miedo a mostrar piel con sus elecciones. En la última edición de los Premios Billboard a la Música Latina eligió este sensual vestido blanco de corte sirena. 9 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Inspiración exótica - 2022 Kate del castillo 50 cumpleaños estilo alfombra Credit: Alexander Tamargo/TELEMUNDO via Getty Images Kate del Castillo ha cumplido 50 años en una forma física increíble y puede presumir con orgullo su silueta en vestidos como este color azafrán de Johanna Ortiz con el que la vimos en la premiere de La reina del sur 3. 10 de 10 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

