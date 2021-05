Karol G deslumbra en la alfombra de los premios Billboard con este revelador diseño La cantante colombiana dejó poco a la imaginación con un vestido transparente cubierto de cristales en color turquesa, a juego con su ya característico color de cabello. Por Pilar Sopeséns Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Karol G está de enhorabuena, pues se acaba de coronar como Mejor Artista Latina del año en la última entrega de los premios Billboard, en la que desfiló por la alfombra junto a otras estrellas del momento que nos deslumbraron con sus atuendos. Apenas unos días después de que Spotify diera a conocer que ella y J. Balvin son los reguetoneros más escuchados por los jóvenes en la plataforma, la cantante colombiana, que está en nuestra lista de Los 50 más Bellos, ve reconocidos sus esfuerzos una vez más con este galardón. Y como reina de la música que es, no dudó en posar con un vestido espectacular en la alfombra de la premiación. Muy orgullosa de su trabajada silueta, conseguida a base de esfuerzo, dieta y ejercicio, tal y como compartió con sus seguidores, la estrella vistió un vestido prácticamente transparente que no ha dejado indiferente a nadie. Mejor vestidas billboard music awards Credit: Todd Williamson/NBC/NBCU Photo Bank via Getty Images El diseño, elaborado en un finísimo tejido de malla recubierto de cristales Swarovski en color turquesa, a juego con su cabello, fue creado por la firma griega Celia Kritharioti. Con cuello halter, cortes sirena y una gran abertura en la zona del abdomen y la falda, dejaba poco a la imaginación. La intérprete de Tusa completó su look con varias sortijas de diamantes y aretes largos estilo chandelier con piedras preciosas en color aguamarina de Anabela Chan y tacones minimalistas de la firma italiana Le Silla. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Además de deslumbrar en la alfombra, la cantante actuó o en la gala, donde cantó sus éxitos Bichota y El makinon, en una enérgica puesta en escena junto a varias bailarinas. Karol G en premios Billboard 2021 Credit: Kevin Mazur/Getty Images for dcp Para el show cambió el glamoroso vestido con destellos por una combinación más urbana: camiseta corta y pantalones acampanados de color blanco, con detalles brillantes en turquesa, de nuevo combinado con su color de pelo que en esta ocasión lució ligeramente ondulado. ¿Qué os parecieron las elecciones de estilo de la colombiana?

