Karol G triunfa en Coachella con su música, su estilo urbano y su homenaje a Selena La estrella colombiana sorprendió sobre el escenario del famoso festival donde rindió tributo a su país natal y a muchos artistas latinos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Karol G ha cumplido uno de sus sueños musicales: actuar en el escenario del famoso festival de Coachella que este año ha retomado su actividad después del parón obligado pr la pandemia. La bichota ya había animado a sus seguidores el día anterior con una sugerente fotografía en la que aparece con un enterizo corto de estampado leopardo con cordones en la parte del escote, para que lucieran sus looks más "chimba" y "que se les marque el pantysito", lo que anticipaba que la cantante de Tusa no iba a defraudar con su estilo. Así, la colombiana debutó en la tarima el pasado domingo apareciendo en lo alto de una escalera liderando un grupo de bailarines, ataviada con un bodysuit de mezclilla adornado con hebillas plateadas y botas por encima de la rodilla del mismo tejido, con su melena azul flotando en el viento del desierto. Después de interpretar algunos de sus grandes éxitos como El makinon, Mi cama o Ahora me llama, la bichota invitó al escenario a Becky G, junto a quien interpretó su hit conjunto Mamiii y puso a todo el público a cantar a todo pulmón. Karol G en Coachella 2022 Credit: Kevin Winter/Getty Images for Coachella Pero las sorpresas no acabaron ahí. Mientras la intérprete, a quien pronto veremos en la pequeña pantalla junto a Sofía Vergara en la serie sobre Griselda Blanco, se cambiaba de ropa, un video de grandes éxitos latino como La bamba, Oye como va o Conga de Gloria Estefan dejó a los fanáticos con ganas de más. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Karol G en Coachella 2022 Credit: Kevin Winter/Getty Images for Coachella La bichota retornó al escenario ataviada con un cropped top y pantalones anchos inspirados por la bandera de Colombia. Colores que también habíamos visto en su manicura con pedrería brillante. "Estos son los colores de mi bandera" dijo orgullosa. "Soy de Colombia y hoy me siento tan feliz y orgullosa de representar a mi país y a la comunidad latina. Ahora quiero honrar las canciones que fueron número 1 en el mundo y nunca se tocaron en este escenario. [Esas canciones] me dieron la oportunidad de estar aquí". Karol G en Coachella 2022 Credit: Instagram Karol G Entonces sorprendió a todos los asistentes con una mezcla de canciones bien conocidas y queridas, entre ellas Como la flor de Selena, Macarena de Los del río, Maria de Ricky Martin, Gasolina de Daddy Yankee, Hips don't lie de Shakira, Despacito de Luis Fonsi y Mi gente de su paisano J Balvin. Una actuación increíble que finalizó con su éxito Tusa y que dejó a todos aún más enamorados de la música de la colombiana.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Karol G triunfa en Coachella con su música, su estilo urbano y su homenaje a Selena

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.