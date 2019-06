Karol G habla de su nueva campaña con Urban Decay y revela sus secretos de moda y belleza

Durante un descanso de su gira mundial, Karol G habló con Ponte Bella sobre un fascinante nuevo proyecto. La estrella colombiana del reggaetón está colaborando con la prestigiosa marca de cosméticos Urban Decay en su campaña publicitaria “Pretty Different”. “Lo de Urban Decay me llegó y yo casi me muero, casi fallezco,” cuenta emocionada la cantante. “Siempre tuve en mi mente la idea de que para las cosas de belleza, de maquillaje, buscaban la perfección, las caras perfectas, con facciones perfectas, con ojos claros o caras exóticas con pelos impresionantes, y cuando me llegó la propuesta de Urbay Decay me encantó”.

La artista añadió sobre el mensaje detrás de la campaña ‘Pretty Different’: “Quieren hacerle entender a la gente que cada quien como se quiera maquillar o vestir va a lograr ser pretty, ser linda y especial aunque sea diferente. Me gustó darle ese mensaje a la gente y me sentí muy halagada”.

Image zoom Courtesy of Urban Decay

Parte de las razones por las que Karol G fue escogida como vocera de esta marca —además de tener más de 18 millones de seguidores en Instagram y estar en los primeros lugares de popularidad con su nuevo disco Ocean (Universal Music Latino)— es por su versatilidad. “Les llamó la atención que mi prototipo de mujer variaba. Un día estaba super sporty, otro día super Latina, otro día mostrando figura y otro día me estaba visitiendo como niño, que les encantaba el hecho de que yo fuera un tomboy, pero que me peinaba y me maquillaba e intentaba ser a la vez femenina, que era importante mostrarle a las mujeres y hombres que compraban la marca que todo el mundo tiene un prototipo diferente y esas diferencias los hacen lindos. Me sentí inspirada. Me encanta a lo que le están apostando, a enseñarle a la gente que rompan las reglas.”

La intérprete de “Punto G” habló con Ponte Bella de su estilo único. ¿Qué hay en su clóset? “Muchos tenis, porque tengo una pelea con los tacones, probablemente tenga tres pares de tacones como máximo”, confiesa risueña. “Tengo ropa muy ancha porque en mi día a día me pongo pantalones anchos, hoodies, ese es mi momento de sentirme más yo. Las chaquetas muy grandes de colores y de pelos me gustan mucho. Últimamente ando en la moda de los gorritos, me encantan. El 80 porciento de las cosas las compro por Internet, odio con toda mi alma medirme ropa en las tiendas. Compro en muchas tiendas por Internet chinas o europeas, marcas no muy conocidas. Me fascinan las marcas grandes como Balenciaga, Burberry, Louis Vuitton, pero tengo una fascinación por marcas desconocidas de otras partes porque siento que hay cosas que me puedo poner que no tiene nadie”.

¿Cómo cuida su piel? “Con las cremas para la cara sí soy super obsesionada, tengo las de las cejas, tengo para el párpado, para las ojeras, la del cuello y la de la planta de la mano, para cada cosa tengo una cremita diferente porque siento que a los 40 me quiero ver como muchas artistas que se ven super jóvenes“, dice la artista de 28 años. “En ese tema soy super picky. Me gustan los jabones con exfoliantes, uso una crema para el cuerpo que es para el día y no es tan mantequillosa y una para la noche que sí es super embadurnada para ir a la cama. Agradezco a la vida que soy morenita y no me gusta casi exponerme al sol. En estos días estuve en República Dominicana y sí me expuse al sol, pero me da miedo el sol, tengo así como pánico”.

¿Cómo cuida su cabello? “Cuando me hago una cosa en el pelo o me pongo una peluca para verme diferente, me critican mucho y dicen que soy muy postiza pero lo hago porque me gusta probar”, cuenta la camaleónica Karol G. “Con el pelo, tengo colas de todos tamaños, una corticas y otras larguísimas para los shows, de casi todos los colores. Como tengo color rubio cuando me meto a una piscina casi nunca meto la cabeza porque el pelo se pone verde”, añade risueña. “Tengo aceiticos que me hecho de todos los colores y sabores porque con tanta plancha y tanto secador mantenerlo sano es super dificil. Sufro mucho con el pelo porque se me pica mucho, pero sí trato de cuidarlo”.

¿Cómo le gusta el maquillaje? “En la noche me gusta el maquillaje más acentuado pero lo más importante para mi es que se vea natural”, afirma. “Si voy a usar paletas y sombras de diferentes colores, me gusta que se vea colorido pero no recargar al punto que me transforme, sino que se conserve lo que soy yo. Si me pones a escoger una o dos cosas que me echaría yo creo que la base y la pestañina. Los ojos con mucha pestañina me encantan porque se ven muy femeninos”.