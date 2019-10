Karol G, Gaby Espino y más en El look del día By Yolaine Díaz ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Fueron muchas las celebridades que salieron a cumplir con compromisos laborales en diferentes ciudades de Estados Unidos y el mundo, y para ello eligieron coquetos atuendos que las llevaron a formar parte de esta lista. Vimos looks modernos, al igual que llamativos vestidos y piezas muy femeninas. Además aquí te puedes inspirar para tu próxima salida e incluso para las fiestas venideras. Penélope Cruz y Alejandra Espinoza son algunas de las famosas que puedes ver en esta galería. Sigue mirando y cuéntanos quién es tu favorita Empezar galería Karol G Image zoom Jon Kopaloff/Getty Images Nos encantó este moderno y fabuloso look de pantalón negro de vinilo, chaqueta azul oversized y botas por encima de la rodilla que portó la cantante colombiana. Advertisement Advertisement Alejandra Espinoza Image zoom Mezcalent Para conducir un episodio más de La reina de la canción (Univision), la presentadora eligió este sexy minivestido metálico. Gaby Espino Image zoom Instagram/Gaby Espino La actriz venezolana lució increíble con este ceñido vestido negro midi de manga larga que eligió para ir a una velada en Miami. Advertisement Julia Roberts Image zoom Frazer Harrison/Getty Images Fresca y juvenil lució la legendaria actriz con este conjunto de pantalón y blusa de lunares, que combinó con zapatos blancos plano. Penélpe Cruz Image zoom Regia y radiante lució la actriz española con este traje dorado strapless de Chanel. Margot Robbie Image zoom Robert Kamau/GC Images Captamos a la actriz en Nueva York luciendo muy cool y moderna con este look de jeans de talle alto, suéter negro tejido y sandalias de plataforma. Advertisement Advertisement Advertisement Scarlett Johansson Image zoom Dimitrios Kambouris/Getty Images for Film at Lincoln Center Este clásico vestido negro strapless con pedrería y falda en A, de Christian Dior, hizo que la actriz luciera my fina y femenina. Ariel Winter Image zoom Araya Diaz/Getty Images La actriz mostró su esbelta figura con este minivestido negro de manga larga con escote V. Cate Blanchett Image zoom Andreas Rentz/Getty Images for ZFF Para ir a un evento en Zurich, Suiza, la actriz optó por un palazzos negros de lentejuelas, top y chaqueta del mismo color. Advertisement Advertisement Advertisement Zendaya Image zoom Andreas Rentz/Getty Images Hermosa y muy sofisticada lució la actriz y cantante con este vestido negro de tul con cuello halter y lunares, de Tommy Hilfiger. Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement EDIT POST

Close View all gallery

Close View image Karol G, Gaby Espino y más en El look del día

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.