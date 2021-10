¿Así o más hot? Karol G sube la temperatura con un ajustado enterizo de estampado animal La estrella colombiana ha presentado su Bichota Tour con un sexy atuendo de Roberto Cavalli. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Karol G vuelve a los escenarios ¡y de qué manera! La estrella de música urbana que triunfa con temas como Tusa, El makinón o 200 copas de su disco KG0516, ha arrancado más de un suspiro con el atuendo que eligió para dar el pistoletazo de salida a su gira Bichota Tour. Siempre sensual, la colombiana nos enamora cada vez que pisa la alfombra, ya sea con barrocos diseños de Dolce & Gabbana como el que lució el pasado noviembre en los Latin Grammy, o más sexy y reveladores, como el vestido prácticamente transparente con el que posó en la alfombra de los premios Billboard en mayo. En esta ocasión ha dejado ver su lado más salvaje mano a mano con el director creativo de Cavalli, Fausto Puglisi, luciendo una de sus más recientes creaciones. Se trata de un enterizo, la prenda estrella del otoño, bien ajustado a su espectacular silueta, de textura aterciopelada y estampado de tigre blanco. Lo acompañan unas botas altas de tacón con el mismo estampado y para rematar el conjunto, un maxi abrigo muy especial. La prenda cuenta con dos estampados de tigre en la parte externa, tigre blanco en la superior y dorado en la inferior, y en el interior, justo entre las piernas de la bichota podemos ver las caras de varias panteras en actitud desafiante con la boca abierta y mostrando los colmillos. La cantante ha compartido varias imágenes y vídeos de su felino atuendo en Instagram, donde se aprecian otros detalles como la manicura verde a juego con su cabello, los anillos de diamantes de Loree Rodkin, o las lentes futuristas de Anna-Karin Karlsson. Un estilismo creado por Brett Alan Nelson con quien la artista ya ha trabajado anteriormente. En las fotografías presume su curvilínea figura con poses y vídeos muy sensuales, en especial de su parte trasera y los comentarios no se han hecho esperar, empezando por el propio Puglisi, quien también compartió las imágenes de la estrella con este comentario: "¡Emperadora de las Américas! ¡Reina del universo! Karol G se ve increíble en mi Cavalli". "Uf la verdadera leona, papi", "Se abusó" o "Uf hermana te ves espectacular", son algunos de los más de 15,000 comentarios que recibieron las instantáneas, un post que ya ha cuenta con casi 3 millones de "me gusta". Karol G sexy de cavalli Credit: Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El pasado junio, la oriunda de Medellín anunció que realizaría su gira en los últimos meses del año. "Para mí es un sueño poder volver a los escenarios", expresó en un comunicado. "Luego de que todo paró en el 2020, quedé con muchísima ilusión de poder compartir mi música en vivo con todo mi público. Tener la oportunidad de estar frente a frente con ellos es la mejor noticia que he recibí este año". La serie de conciertos pasará por Denver, las Vegas, Boston, Miami y San Juan de Puerto Rico entre otros escenarios. Sin duda una buenísima noticia para los fanáticos de la colombiana. Y a tí, ¿qué te ha parecido su salvaje conjunto?

