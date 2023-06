Karol G sube la temperatura en la semana de la moda en París La cantante colombiana nos dejó boquiabiertas con su look en el desfile de Jacquemus en los jardines de Versailles. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir karol g Credit: Stephane Cardinale - Corbis/Corbis via Getty Images La "Bichota" está marcando tendencia en París. En estos momentos, las marcas más codiciadas de la alta costura están desfilando sus colecciones primavera verano 2024 en la capital de la moda. Por supuesto, las celebridades nunca se pierden estos eventos y hemos visto varios de nuestros artistas del mundo hispano como Maluma y Rauw Alejandro. Ahora, Karol G es la última en causar sensación en los desfiles con un look genial. karol g Credit: Stephane Cardinale - Corbis/Corbis via Getty Images La cantante estuvo entre las estrellas sentadas en primera fila en el desfile de Jacquemus primavera/verano 2024 celebrado en el Château de Versailles, y llamó la atención con traje blanco clásico y chic que complementó con un bolso rojo en el estilo emblemático de la marca. Por supuesto, su cabello rosa le dio un toque moderno al estilo y la hizo lucir como toda una sirena. En su instagram, la colombiana compartió más fotos de su look en el evento, mostrando su manicura de tono neutro que sigue la tendencia del look "bare" que veremos por todas partes este verano. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN karol g, law roach Credit: Pascal Le Segretain/Getty Images Los invitados al prestigioso desfile tomaron sus asientos para ver las nuevas pintas en botes de remos y vimos a Karol compartir el suyo con nada más y nada menos que el estilista a estrellas como Zendaya y Anya Taylor Joy, Law Roach. ¿Veremos una colaboración entre los dos amantes de la moda?

