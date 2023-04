Karol G protagoniza campaña de alta costura por primera vez y comparte su emoción La cantante colombiana presenta la colección de Loewe desde la playa con varios atuendos sensuales. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Sólo días después de haber opinado en contra de su portada de GQ Mexico, Karol G está presentando un look más natural y aún más chic. La colombiana quedó inconforme con su imagen, citando retoques a su cara y cuerpo que afectan a "las mujeres que nos despertamos buscando sentirnos cómodas con nosotras mismas a pesar de todos los estereotipos de la sociedad". Ahora, su última colaboración con la marca de lujo Loewe nos muestra una versión de Karol más real. Tras asistir al desfile de alta costura de la marca en París en marzo, Karol se ha convertido en una de las musas de la marca, ya que el director creativo Jonathan Anderson es fan de su estilo único y su vibra paisa. En una serie de fotos publicadas a Instagram, vemos a la cantante de 32 años posando en la playa vistiendo las pintas de la marca vanguardista. Junto a las imágenes increíbles, compartió su orgullo: "Jonathan Anderson I Love Uuuu // Mi primera campaña 🥹🥹🥹". En sus comentarios, muchas de nuestras celebridades favoritas le dejaron comentarios celebrando las imágenes. "Divinaaaaaaaa🔥🔥🔥🔥" escribió Catherine Siachoque y "😍😍😍😍😍🔥🔥🔥🔥🔥" agregó Carmen Villalobos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Esperamos que esta no sea la última vez que vemos a Karol trabajando con una marca prestigiosa y modelando sus piezas.

