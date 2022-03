Karol G se inspira en una película mítica para asistir a una premiación ¿la reconoces? Una de las más glamorosas, la Bichota fue reconocida con un galardón en los Billboard Women In Music Awards 2022. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Karol G fue una de las protagonistas de los premios Billboard Women in Music 2022 que se celebraron este miércoles en Los Ángeles. Estos galardones celebran la gran labor de las mujeres en la música y la Bichota dijo presente para recoger su premio Rule Breaker (Rompedora de reglas) en una noche llena de empoderamiento femenino. Para la ocasión, la colombiana apostó por un look superglamoroso inspirado nada más y nada menos que en la película Pretty Woman, en concreto en el atuendo que luce Julia Roberts para su cita con Richard Gere en la ópera. El vestido rojo largo con los hombros al descubierto y generoso escote y una arriesgada abertura con la que presumió piernas, sentaba de miedo a la reguetonera quien, como Roberts en el filme, combinó con guantes largos blancos, un fabuloso collar y zapatos de tacón con brillos plateados y correa en el tobillo. billboard woman in music awards alfombra Credit: Amy Sussman/ FilmMagic Con su característica melena azul aguamarina suelta, cayendo en suaves ondas, optó por un maquillaje elegante y pulido, con abundantes pestañas, delineador, cejas definidas y labios rojos como su traje. ¡Guapísima! Julia Roberts en Pretty Woman y Karol G Credit: Moviestore/Shutterstock; Amy Sussman/FilmMagic La propia artista, quien debutará este año en la pequeña pantalla, compartió en sus historia de Instagram una fotografía de la película y otra de su look, en las que pudimos apreciar el parecido entre los atuendos. Pese a que la cinta data de 1990, el estilo de Karol en la alfombra se sintió actual y sofisticado, añadiendo un poco más de glamour a la alfombra plagada de estrellas de la música como Christina Aguilera, Sofía Carson o Ciara. Antes de recoger su premio, la cantante oriunda de Medellín cantó El barco de pie en el escenario, con un micrófono forrado de rosas. Convertida en una de las artistas latinas más aclamadas, llegó el turno de recoger su galardón y visiblemente emocionada dio un bonito discurso, en el que agradeció la oportunidad de cantar delante de todas las mujeres allí reunidas, destacando a la cantante de raíces ecuatorianas Christina Aguilera con quien conversó tras bambalinas. "Vi esto muchas veces en la televisión soñando con estar aquí un día, y es increíble. Estaba tan nerviosa", dijo. "Pero muchas gracias. Gracias Billboard por darme esto y por darme la oportunidad de actuar frente a todas estas increíbles reinas. Gracias. Christina Aguilera, te amo, mami". También aprovecho para dejar un lindo mensaje en medio de una gran ovación. "El mundo nos enseña todo el tiempo a ver las cosas malas en los demás, en nosotros mismos, y ¿qué tal si […] volvemos a ver las cosas hermosas en nosotros? Trato de hacer eso todos los días", reveló. "Y creo que vale la pena amar la diferencia que tenemos entre los demás y eso te hace único y eso me hace única". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Para terminar, agradeció a los latinos presentes en el evento, que no dejaban de corear su nombre, y a sus papás en Colombia. ¿Qué te pareció su look?

