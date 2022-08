Karol G presenta su nuevo look ¡adiós al azul, hola a...! Después de anunciar que dejaría su icónico color azul en el cabello, ahora Karol G hace la presentación oficial del nuevo tono que lucirá. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Este lunes 1 de agosto, Karol G sorprendió a propios y extraños al anunciar que se despedía del color azul de cabello que la ha caracterizado. Antes de ello, se tomó unas vacaciones en compañía de unos amigos para disfrutar de su icónica imagen. Ahora, la cantante muestra cuál es el nuevo look que lucirá a partir de ahora, se trata de rojo cereza. Además, cambió su avatar y puso la imagen de La Sirenita mostrando el mismo tono. "Dos semanas enamorada de verme así en el espejo y sin poderles mostrar", escribió Karol G en su cuenta de Instagram. "Pa' que cuando me vean en la calle me digan: "Eaaaa María Bebee ¿Cómo le queda de chimba ese pelo rojooooooooo? ¡¡Los Amo pues!! Bai". Acompañó el texto con un video donde muestra el pelo rojo. "Este es oficialmente mi primer video con el pelo rojo, estoy muy feliz y se los voy a mostrar en tres, dos, ¡uno!", mencionó. "Eaaaa María Bebee ¿Cómo le queda de chimba ese rojo en ese pelo? Mamacita". Karol G Credit: Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Las reacciones de los usuarios no se hicieron esperar con halagos para la intérprete de "Bichota". "Estás bellaaaaaaaaaaaaaaaaaaa"; "Ah no no noo, ahora si fueee todo lo más rico del mundo"; "Lo amo desde el primer momento que te vi. Hermosa mi Karo"; "Sabía que era de rojo, mi pensamiento me lo decía"; "Con este color de pelo si tengo que tener una foto contigo"; "Me encanta que seas tú la que lo lleva; siempre bichota y mamasita"; "Sirenita se escapó"; "Te ves hermosa Caro; te luce demasiado"; "Bellaaaaa la Bichota", y "Adiós peluca azul; bienvenidas a la tendencia roja", fueron algunos de los comentarios. A poco más de una hora de la publicación del audiovisual con la nueva imagen, ya contaba con más de cuatro millones de reproducciones y sumando. Por su parte, Karol G dejó claro que este nuevo tono de color en el cabello la dejó muy feliz.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Karol G presenta su nuevo look ¡adiós al azul, hola a...!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.