Karol G deslumbra en la portada de la revista Elle más guapa que nunca Después de su última portada que generó controversia, la colombiana posó para esta prestigiosa revista de la moda y se sincera sobre su apariencia: “tengo mis ciclos”. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Karol G está lista para conquistar las audiencias de los Estados Unidos. Sólo semanas después de anunciar su gira que ya está casi agotada, la colombiana se convirtió en la nueva estrella de la carátula de Elle. Para la edición dedicada a la música, la revista decidió contar la historia de la carrera de la intérprete de "Gatúbela" y cómo logró que su álbum fuera el primer disco en español de una artista femenina en debutar en el número uno en los Estados Unidos en la lista Billboard. "Durante tantos años [...] muchos pensaron que mi objetivo de convertirme en cantante era una broma", explicó a Elle. "Fue un desafío seguir creyendo en mí misma." En la portada, la vemos guapísima vistiendo un corset de Vivienne Westwood de escote atrevido con joyas de Bulgari y, por supuesto, su característico cabello rosa. La revista también publicó una segunda portada en donde lleva un saco escultural de LUAR. A diferencia de su portada de GQ Mexico, Karol si quedó conforme con su imagen en esta sesión de fotos. "Gracias Elle por esta invitación para ser la portada, por estas fotos tan lindas, por la admiración y el respeto y por este día que disfrutamos tanto", escribió la cantante en su Instagram. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En la entrevista, Karol se sinceró sobre las críticas que ha recibido contra su cuerpo, reconociendo que su apariencia puede cambiar si está en una gira extenuante o de vacaciones. "Por eso, a veces, es posible que me veas más rondita o más flaquita", dice. "Tengo mis ciclos".

