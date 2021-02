Close

Karol G muestra su nueva figura luego de tres meses de arduo entrenamiento En los últimos tres meses la cantante se ha estado entrenando dos veces al día. Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Sin duda alguna, fueron muchas las personas que durante este encierro decidieron ocupar su tiempo haciendo ejercicios. Y es que la COVID-19 puso en perspectiva lo que realmente es importante, nuestra salud, y por supuesto, el ejercicio es una de las mejores maneras de mantenerse sano y de paso obtener esa figura que tanto queremos. Vimos a famosas como Kimberly Dos Ramos y Gaby Espino que se sumergieron en una fuerte rutina de ejercicios, y a otras como Sofía Castro que se enamoraron del pilates. Otra que también decidió cambiar su vida mediante el ejercicio fue Karol G , y aunque se lo tenía muy guardadito, finalmente decidió compartir con sus fans su progreso. "Hoy cumplo tres meses de mi proceso, entrenando doble jornada al día, cardio en ayunas, peso en la tarde. [Tengo] un cheat meal a la semana y toda la disciplina y el compromiso del planeta" escribió la reguetonera junto a una foto, en la que aparece junto a sus dos entrenadores, que publicó en las historias de su cuenta de Instagram. "No tengo como agradecer a mis entrenadores por su entrega conmigo y acompañarme a todos lados. Hoy empieza la fase 3, voy por mis abdominales. Dale pues tú también que dijiste que este era tu año". En la foto se puede ver el cambio que en solo tres meses ha tenido el cuerpo de la cantante colombiana. Se nota que ha bajado de peso, pero sobretodo su cuerpo ahora tiene más definición. De hecho, ya se empiezan a ver los abdominales que tanto desea. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom Credit: Instagram/Karol G Aunque no habló de su dieta, es muy probable que también esté llevando un estricto régimen alimenticio, que, aunado con la doble jornada de ejercicios, la ha ayudado a perder grasa y ganar músculos en tiempo récord. Ya estamos ansiosas por ver cómo transformará su cuerpo por completo. ¡Bravo Karol!

