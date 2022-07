Karol G se une a las famosas homenajeadas con muñecas personalizadas ¿cuántas se parecen? Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Famosas con muñeca Credit: Instagram Aaron Malibu/ Fefamdoll/ Grace Panisara Thalía, Nadia Ferreira, Jacky Bracamontes, Adamari López... Bien de la mano de sus fanáticos o de emprendedores dedicados a la personalización de muñecas, estas famosas han sido musas para la creación de juguetes a su imagen. Pero no todos los resultados son tan fieles a la realidad. ¿A cuántas reconoces? Empezar galería Nadia Ferreira Famosas con muñeca Credit: Menahem Kahana AFP/ Instagram Grace Panisara La reina de belleza paraguaya ha quedado inmortalizada en forma de muñeca de la mano de Grace Panisara, quien desde Tailandia se ha hecho famosa por recrear a las participantes del certamen. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Karol G Famosas con muñeca Credit: Instagram Fefamdoll/ Valerie Macon AFP La Bichota ha sido la última en sumarse a esta halagadora lista con el atuendo de correas de mezclilla que lució en Coachella ¡manicura colombiana incluida! Su creadora es la artista Shirly Cabrera, quien ha comercializado el diseño en su natal Colombia. 2 de 9 Ver Todo Andrea Meza Famosas con muñeca Credit: Telemundo NBCUniversal/ Instagram Shuiimedina El diseñador mexicano Jesús Medina presentó esta muñeca en honor a su compatriota, ataviada con el minivestido fucsia con vuelos y cola, de Moonsori, que la reina de belleza lució en los Premios Billboard a la Música Latina en el 2021, 3 de 9 Ver Todo Anuncio Jacky Bracamontes Famosas con muñeca Credit: Telemundo NBCUniversal/ Instagram Jacky Bracamontes La presentadora mexicana se declaró "enamorada" de esta creación de Famosa que luce una réplica del vestido de Maison Alarcón que presumió en la alfombra de los Latin American Music Awards, pero muchos de sus seguidores declararon no encontrar ningún parecido. 4 de 9 Ver Todo Adamari López Famosas con muñeca Credit: Instagram/ Telemundo Algo parecido le ocurrió a la conductora puertorriqueña quien en directo presentó esta muñeca modelada a su imagen también por la colombiana Shirly Cabrera y que creó polémica entre sus admiradores. 5 de 9 Ver Todo Shakira Famosas con muñeca Credit: Instagram Aaron Malibu/ Theo Wargo WireImage La cantante ha sido convertida en muñeca por la casa Mattel, creadora de Barbie en varias ocasiones. Pero sin duda nos quedamos con esta creación de Aaron Malibu, quien también ha hecho grandes réplicas de otras artistas como Thalía o las chicas de RBD, y otras estrellas internacionales como Scarlett Johansson o las protagonistas de Euphoria. ¡No os podéis perder sus videos en los que recrea escenas de telenovela con sus realistas muñecas! 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Thalía Famosas con muñeca Credit: Instagram Thalía La artista mexicana es una gran fuente de inspiración para los artistas que se dedican a la creación de muñecas personalizadas. La propia estrella en su extensa colección cuenta con varios modelos creados por el mexicano Ángel Pacheco, basados en sus atuendos de videos musicales y giras. 7 de 9 Ver Todo Ángela Aguilar Famosas con muñeca Credit: Cortesía Ángela Aguilar/ David Becker Getty Images La artista fue escaneada para que la muñeca luciera exactamente como ella. "Quiero que sea un paso más en la aceptación de cómo somos como personas; que es hermoso porque no todos nos vemos como una Barbie" dijo a People en Español. Aguilar estuvo involucrada en todo el proceso y eligió el vestido que llevó en los Latin Garmmy del 2018 por ser "icónico", además de mostrarse muy orgullosa de que las fans más chiquitas puedan tener este juguete con toques mexicanos. 8 de 9 Ver Todo Beyoncé Famosas con muñeca Credit: Instagram Marcus Baby Maximo Hace ya unos años, en 2017, el brasileño Marcus Vinicus da Silva Bernardo creó esta muñeca como homenaje a la cantante y su actuación en los premios Grammy de ese año, donde cantó ataviada como una virgen cuando estaba embarazada de su hijita Ivy Blue. 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

