¡Karol G presume su cuerpo y la notable bajada de peso que ha experimentado! Con motivo del lanzamiento de su nuevo éxito, "Bichota", la colombiana posó ligerita de ropa, una imagen que evidencia la espectacular transformación que ha tenido su figura. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Debido la cuarentena por el coronavirus, Karol G, como casi el resto del mundo, sufrió una subida de peso que ella misma hizo saber en clave de humor en sus redes. Las imágenes hace unos meses con Anuel y con unas libras de más provocaron todo tipo de comentarios, en su mayoría negativos. Una situación que a la colombiana no pareció preocupar tanto y que trató de dar la mínima importancia. Con la salida de su nuevo tema "Bichota", la artista ha compartido un video con apenas un bodysuit encima y unas medias que demuestran el impresionante cambio que ha sufrido su figura. La cantante vuelve a estar en plena forma, eso sí, sin renunciar a ni una de sus curvas. La imagen y su sexy pose han causado sensación entre sus seguidores que esta vez le han bañado en piropos. Este clip denota una considerable bajada de peso si se compara con las polémicas imágenes que vieron la luz durante los Premios Juventud y que hicieron pensar a muchos que estaba embarazada. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Lo que te perdiste Anuel", "Preciosa", "Diosa", "la mujer más bella del mundo", "Acabo de morir y revivir", escribieron tan solo algunos tras ver la publicación en su perfil de Instagram. Mientras Karol G sigue sumando éxito tras éxito profesional, su relación con el puertorriqueño continua siendo un misterio. Los rumores sobre una posible ruptura sobrevuelan sobre la pareja desde hace tiempo pero ninguno de los dos ha confirmado ni negado la noticia. Lo que sí es un hecho es que ella luce regia y con un sinfín de proyectos.

