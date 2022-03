Karol G muestra paso a paso cómo se maquilla La cantante asegura que no le gusta usar mucho maquillaje para no verse de más edad. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Karol G es, sin duda, una de las artistas más reconocidas e influyentes de los últimos tiempos. Y es que su música la ha llevado a presentarse en los escenarios más importantes y a ganarse el corazón de millones de fanáticos alrededor del mundo. Además de su talento, la artista colombiana también se ha dado conocer por su original estilo, siendo su melena azul uno de los puntos focales de su look. Eso sí, su maquillaje también siempre da mucho de qué hablar y por eso siempre nos ha dado mucha curiosidad saber cómo se maquilla y los productos que prefiere. Por suerte, la cantante le mostró a la revista Allure todo el proceso de su rutina de diez minutos. "Voy a hacer el maquillaje que normalmente uso todos los días", dice la artista para darle inicio al video. "Usualmente no uso mucho maquillaje porque me gusta lucir bien natural". Entre los productos que usa la artista está el Watermelon Glow Glow Ultra- Fine Mist, de Glow Recipe, el All Nighter Face Primer, de Urban Decay y la Backstage Face & Body Foundation, de Dior, la cual se aplicó con una esponja de Beauty Blender. Además, también se aplicó el Radiant Creamy Concealer, de Nars en el área de los ojos y el Contour & Highlight Stick, de Anastasia Beverly Hills para definir su rostro. "Normalmente no uso mucho maquillaje porque me gusta lucir de mi edad", comenta. "Creo que, si me pongo mucho maquillaje, quizás voy a lucir más vieja". En el video, a la joven le encanta el Benetint Rose Lip & Cheek Tint, de Benefit, el cual aplica en sus mejillas y en sus labios. Si bien usa marcas reconocidas y un poco costosas, también la vimos usar la popular Voluminous Original Mascara, de L'Oréal que solo cuesta $9.99. Para ponerle su toque personal al maquillaje, la colombiana mostró cómo se aplica las estrellas con las que normalmente la vemos. El secreto es usar un poco de pegamento de pestañas en las estrellas, dejarlo secar un poco y aplicarlas cerca de los ojos.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Karol G muestra paso a paso cómo se maquilla

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.