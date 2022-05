¡Sin rollo! Karol G muestra su celulitis en sensual bikini Luciendo un atrevido traje negro de dos piezas la cantante paisa enseñó sus atributos e imperfecciones con orgullo en su última aparición en redes sociales Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Mostrando su silueta real y sin la ayuda de ningún filtro, Karol G cautivó con su belleza natural, su coquetería y su amor propio en estas nuevas fotos en su cuenta de Instagram. Con un diminuto bikini negro y su melena azul suelta la cantante pausa posó ante la cámara para mostrar distintos ángulos de su cuerpo. En una de las fotos aparece dando la espalda a la cámara mostrando así sus curvas y sus glúteos en los que sin problema o reparo muestra su celulitis. En el texto de la publicación simplemente comenta: "Taba con alguien pero ya estoy free 🖤" y remata la frase con un corazoncito negro. Karol G Credit: Instagram/@karolg Siete millones y medio de "me gusta" le confirmaron a la diva que luce maravillosa, que está como quiere y que la admiran no solo por su cuerpazo, sino por su autenticidad. Dos dias atrás apareció también bailando alegremente en un vídeo en el que celebraba los casi cien millones de reproducciones de su última canción "Provenza" en la que sale cantando en la playa en un enterizo negro rodeada de mujeres reales también en traje de baño. Y aquí tampoco hay filtros! Todas las escenas muestran a Karol G cantando y bailando mientras la cámara enseña a otras chicas con diversas siluetas disfrutando de un día de sol, playa y baños de mar sin perjuicios, luciendo sus cuerpos tal y como son. La famosa Bichota cautiva así, con sus curvas sin retoques a sus más de 52 millones de seguidores a la vez que inspira y empodera a todas las mujeres a seguir su ejemplo y amarse tal como son. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Los comentarios a sus publicaciones están relacionados no sólo con sus buenos temas musicales también con su naturalidad y valentía: "¿Estrías y celulitis? Normal mami, ¡ricota es que estás!", decía un seguidor. "Natural y no plastic, claro y contundente", decía otro. "Mientras unas creen en la perfección ella demuestra que la naturalidad la hace alcanzar el éxito". Mejor dicho imposible. Desde aquí aplaudimos a esta artista por su talento, su amor propio y su poderoso ejemplo que está cambiando el mundo con valentía y sin filtros.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¡Sin rollo! Karol G muestra su celulitis en sensual bikini

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.