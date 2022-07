Karol G muestra su celulitis con mucho orgullo y baila con diminuto bikini azul La cantante colombiana se encuentra a bordo de un yate disfrutando de unas merecidas vacaciones. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Desde que empezó su carrera, Karol G se ha esforzado por ser diferente y vanguardista cuando de música y estilo se trata, lo ha sabido hacer muy bien. En este momento. La cantante colombiana es una de las mayores exponentes del reggaetón alrededor del mundo, conquistando así un género que lideran los hombres. Su contagiosa música y letras corta venas, han logrado conquistar el corazón de millones de personas, no solo en Latinoamérica, sino también en países tan remotos como Suiza. Otra cosa que también enloquece a los fanáticos es el estilo de la colombiana, uno que se caracteriza por su cabello azul y sensuales atuendos. Si bien es conocida como una mujer muy sexy, no deja de sorprender cada vez que posa en diminutos bikinis que dejan al descubierto sus llamativas curvas. En este momento la guapa reggaetonera se encuentra disfrutando de unas merecieras vacaciones en la playa y desde ahí ha estado alborotando las redes con sus sensuales trajes de baño. Fue precisamente una de esas fotos la que llamó mucho la atención, no solo por que se veía muy sexy, sino también porque en las imágenes de podía ver claramente su celulitis. Con un traje de baño plateado metálico posó la cantante encima de un yate y con una gran sonrisa mostró sus mejores ángulos y también la celulitis que tiene en los muslos, al igual que la que tiene en su trasero. Tomando en cuanta su actitud y el hecho de que no las retocó, entendemos que está orgullosa de su cuerpo tal y como es, y que además busca hacer que sus seguidoras también se sientan así de seguras con sus figuras. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Karol G Credit: Instagram Karol G Credit: Instagram Karol G Credit: Instagram Karol G Credit: Instagram Karol G Credit: Instagram También publicó un set de imágenes en las que aparece con un diminuto bikini azul turquesa que combinaba a la perfección con su cabello, y que además dejaba ver sus atributos. En las historias de su cuenta también se dirigió a sus seguidores y además de darle las gracias por su constante apoyo, les contó acerca de sus vacaciones, las primeras que toma después de todo un año.

