Karol G hace esta declaración contra el uso del Photoshop en Saturday Night Live La cantante colombiana usó una camiseta con un contundente mensaje en el que dejó claro su posición sobre el uso de las fotos retocadas. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Karol G Credit: (Photo by: Will Heath/NBC via Getty Images) Karol G continúa expresando su descontento con la foto de la portada de GQ México de este mes abril y aprovechó la oportunidad para expresarlo en su participación en el programa de comedia Saturday Night Live este fin de semana. La cantante colombiana, quien dijo adiós a su melena roja y optó por un tono rosa, usó una camiseta negra con la palabra photoshop tachada en referencia su decepción la imagen que se usó en la revista este mes de abril. En su participación de cinco minutos en el show en el segmento 'Clases de español' en su debut como presentadora en el show Ana de Armas interpretaba a una excelente estudiante de habla hispana que eclipsa a su maestro con su conocimiento de la lengua. Después de que el instructor sale corriendo del aula por la vergüenza, la cantautora intervino al final para ayudar a los estudiantes a usar un reguetón del alfabeto. "Hoy se hizo pública mi portada de la revista GQ con una imagen que no me representa. Mi cara no se ve así, mi cuerpo no se ve así y yo me siento muy feliz y cómoda con cómo me veo al natural", escribió la estrella en su perfil de Instagram el 6 de abril. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Su mensaje prosigue con la siguiente reflexión: "Agradezco a la revista la oportunidad porque fui muy feliz cuando confirmaron que estaría ahí, pero a pesar de dejar clara mi inconformidad con la cantidad de ediciones que le hicieron a la foto, no hicieron nada al respecto, como si para verme bien necesitara de todos esos cambios". El cuarto álbum de Karol G, "Mañana será bonito", debutó en el número uno en el Billboard 200 en marzo, haciendo historia como el primer líder en español de una mujer.

