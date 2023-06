La medio hermana de Karol G le hace la competencia en redes con sus posados sexis y bikinazos Sabemos que no es una competición pero Katherin Giraldo está dispuesta a hacerse con el título de bikini más sexy del verano con sus reveladoras instantáneas, a lo que Karol G también es aficionada. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Katherin Giraldo, medio hermana de Karol G, sube la temperatura de las redes con sus instantáneas en traje de baño, similares en actitud provocativa a las que comparte la cantante colombiana. La empresaria, fruto de una relación extramarital de Guillermo Giraldo, padre de la cantante de Tusa, parece estar compitiendo con ella por el título de bikini más sexy del verano. Recientemente compartió una foto con un diseño naranja neón con el presumió curvas con mucho estilo, aunque lo cierto es que tiene acostumbrados a sus seguidores a provocativas imágenes tanto en bikini, como en lencería o en modelitos reveladores como shorts o diminutos tops con aberturas. Karol G medio hermana competencia bikini Karol G medio hermana competencia bikini Left: Credit: Instagram Right: Credit: Instagram Giraldo incluso coincide en gustos con la artista, y han lucido estilos similares como tops de triángulo, fruncidos y colocados al revés, así como braguitas tipo tanga y prendas de colores llamativos o estampados. Karol G medio hermana competencia bikini Karol G medio hermana competencia bikini Left: Credit: Instagram Right: Credit: Instagram Aunque en la actualidad no mantienen una relación cercana, la genética es la que es, y quizá por eso ambas gustan de presumir piel con sus seguidores. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Mientras tanto, la cantante se prepara para su próxima gira que no hace más que aumentar el número de estadios en los que Karol G cantará, y repone fuerzas con sus amistades y tiempo para ella, disfrutando de asados caseros y buena música alejada de todas las polémicas con su ex Anuel quien hace poco expresó que aún no ha olvidado a La Bichota.

