Copia la manicura de Karol G en la portada de Rolling Stone con estos tres productos Su manicurista explicó cómo creó este look con los esmaltes de PLA. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Karol G está en boca de todos gracias a su gira mundial y su espectacular portada en la revista Rolling Stone. Como amantes de la moda y belleza, nosotras quedamos maravilladas con su look en la sesión de fotos y hoy tenemos un look tras bastidores a su manicura. Aunque el plan original para su uñas era un esmalte nude, Karol estaba segura que una manicura negra complementaría el look aún mejor. Emi Kudo, la manicurista de las estrellas que ha trabajado con celebridades como Angelina Jolie y Janet Jackson, comenzó limando las uñas de Karol en forma cuadrada. Luego, Emi aplicó una capa de The PLA Base Coat ($11.50), un paso necesario en cualquier servicio profesional de esmalte en gel. Las capas base ayudan a que el esmalte en gel se una a la uña natural, lo que garantiza una manicura hermosa y duradera que reduce las astillas y las manchas. Después de curar la capa base, Emi aplicó dos capas de esmalte Jet Black de PLA ($12.50), un negro rico y profundo que resultó en una manicura elegante y brillante que era tan dramática como hermosa. manicura, esmalte Credit: Cortesía SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETÍN Emi terminó el look de Karol con The PLA Non Wipe Top Coat ($11.50) para obtener más brillo y protección adicional. Como toque final, Emi le aplicó aceite y loción para mantener la hidratación de sus cutículas. karol g Credit: Kevin Winter/Getty Images

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Copia la manicura de Karol G en la portada de Rolling Stone con estos tres productos

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.