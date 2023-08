Karol G triunfa con su música y con sus looks ¡mira qué sexy luce en sus conciertos! Además de colgar el cartel de "todo vendido" en algunos de los estadios más importantes de los Estados Unidos, la colombiana nos ha deslumbrado con sus elecciones de moda para sus actuaciones. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Karol G no deja de acumular un éxito tras otro y eso le sienta muy bien. La Bichota, quien recientemente engalanó la portada de la revista Rolling Stone y cumplió así uno de sus sueños, ha comenzado su gira "Mañana será bonito Tour", con la que está colgando el cartel de entradas agotadas en algunos de los estadios más importantes de los Estados Unidos. La artista de 32 años acaba de ofrecer dos conciertos en Los Ángeles, donde además de contar entre el público con caras conocidas como Sofía Vergara, Selena Gómez -en cuya fiesta de cumpleaños vimos a la cantante hace unos días- o Eiza González, dio una lección de estilo con sus elecciones para bailar y cantar sus grandes éxitos. Karol G deslumbra con sus looks concierto Credit: Instagram Uno de los diseños que portó la cantante de TQG fue un minivestido que llenó el escenario de destellos, a juego con unas botas altas y un tocado en forma de estrella de mar que le hacía ver como una auténtica sirena. Con el cabello suelto, completó su look con grandes pendientes de aro brillantes. Karol G deslumbra con sus looks concierto Credit: Kevin Winter/Getty Images Anteriormente la artista aseguró el codiciado primer lugar en la lista Billboard Top 200 con un álbum completamente en español. Karol G deslumbra con sus looks concierto Karol G deslumbra con sus looks concierto Left: Credit: Steve Jennings/Getty Images Right: Credit: Kevin Winter/Getty Images Siempre sensual, la colombiana también lució un enterizo de color nude, adornado con cristales, sobre el que colocó una minifalda pareo blanca, botas altas de peluche y lentes. Una prenda muy ceñida que resaltaba sus curvas. Karol G deslumbra con sus looks concierto Credit: Instagram Otro de los atuendos estelares fue este diseño rojo pasión de Jacquemus compuesto por un minishort abullonado y un brasier con mangas voluminosas y botas a juego. Para alegría de los presentes, Becky G salió a cantar con Karol cuando lucía este modelo que le vimos en blanco en otro concierto y que le dio algunos problemas que supo solucionar como la gran profesional que es. Karol G con Becky G y Selena Gómez Karol G deslumbra con sus looks concierto Karol G deslumbra con sus looks concierto Left: Credit: Instagram Right: Credit: Instagram De forma sutil, y sorprendiendo a todos por una muestra de amor tan pública, Karol felicitó el cumpleaños a su actual pareja, el cantante Feid, quien estaba entre el público junto a su mamá, usando unas gafas de sol. Karol G deslumbra con sus looks concierto Credit: Instagram Otra de las invitadas en la tarima fue la rapera Young Miko, con quien por primera vez cantó su tema Dispo. En este momento, la Bichota presumÍa un sexy corsé negro con transparencias, hebillas y brillos con una minifalda con atrevidas aventuras a juego. Karol G deslumbra con sus looks concierto Karol G deslumbra con sus looks concierto Left: Credit: Instagram Right: Credit: Instagram En un increíble espectáculo con una puesta en escena fabulosa, que incluía una sirena hinchable gigante, un monumental tiburón, plataformas que subían y bajaban, y una pantalla inmensa, la cantante, quien ha participado en la banda sonora de la película Barbie, también le hizo un guiño a la cinta con un sombrero de vaquera rosa satinado. Karol G deslumbra con sus looks concierto Credit: Instagram SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETÍN Karol G deslumbra con sus looks concierto Credit: Instagram Visiblemente emocionada, la cantante dio las gracias a ls más de 80,000 espectadores que estuvieron presentes en estos dos conciertos de Los Ángeles.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Karol G triunfa con su música y con sus looks ¡mira qué sexy luce en sus conciertos!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.