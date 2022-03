Karol G impacta con este look inspirado en la película Pretty Woman La cantante se dio cita en la gala de los Billboard Women in Music Awards, en Los Ángeles. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Con mucho trabajo, esfuerzo, dedicación y por su puesto, mucho talento, Karol G se ha convertido en una de las estrellas más populares y queridas de los últimos tiempos. Con su pegajosa música y esas letras con las que muchas mujeres se identifican, la llamada Bichota, se ha colocado en un lugar privilegiado en el ámbito musical. Todo lo que hace la artista es tema de conversación, en especial esos atrevidos atuendos que usa en el escenario, al igual sus llamativos looks de belleza. Eso sí, la cantante no solo causa sensación cuando está cantando, sino también cuando llega a la alfombra de una gala, tal y como lo hizo en la más reciente ceremonia de los Billboard Women in Music Awards, en Los Ángeles, a dónde la colombiana llegó con un atuendo muy especial. Para la gala, en la que fue galardonada con el Rule Breaker Award, la artista eligió un elegante traje rojo con los hombros al descubierto, pronunciado escote y sexy abertura frontal. Para complementar su look, la colombiana optó por unos zapatos plateados cubiertos en pedrería, guantes blancos y joyas de oro blanco y diamantes. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Julia Roberts en Pretty Woman y Karol G Credit: Moviestore/Shutterstock; Kevin Mazur/WireImage Karol G en los Billboard Woman in Music Credit: Emma McIntyre/Getty Images for Billboard Karol G en los Billboard Woman in Music Credit: Emma McIntyre/Getty Images for Billboard) Pretty Woman - 1990 - Julia Roberts, Richard Gere Pretty Woman - 1990 - Julia Roberts, Richard Gere | Credit: Moviestore/Shutterstock Con su cabellera azul turquesa, le dio el toque cool y moderno a su atuendo. Eso sí, lo más interesante es que para armar este look, la intérprete de Tusa, se inspiró nada más y nada menos que en el personaje de Julia Roberts en la icónica película Pretty Woman. Fue la misma cantante quien compartió, en sus historias de Instagram, una foto de una de las escenas de la película en la que la actriz aparece con un vestido rojo con los hombros al descubierto y guantes blancos. Sin duda, la cantante supo muy bien cómo hacerle tributo a una de sus películas favoritas. ¿Te gustó su look?

