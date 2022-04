Karol G y J Balvin rinden homenaje a Colombia a través de la moda en Coachella Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería J Balvin, Karol G, Coachella Credit: Scott Dudelson/Getty Images for Coachella Vimos a estos dos cantantes colombianos, a Becky G y a muchas otras celebridades echando pinta en el segundo fin de semana del festival en California. ¿Cuál fue tu look preferido? Empezar galería Karol G Karol G, Coachella Credit: Amy Sussman/Getty Images for Coachella La intérprete de "Tusa" vistió un crop top y pantalones anchos en los colores de la bandera colombiana, orgullosamente representando su país. 1 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio J Balvin J Balvin, Karol G, Coachella Credit: Scott Dudelson/Getty Images for Coachella Sorprendió a los fans de Karol G en el escenario con un atuendo negro de Prada y un sombrero vueltiao, simbólico icónico de Colombia. 2 de 7 Ver Todo Nathy Peluso J Balvin, Karol G, Nathy Peluso Credit: Instagram/Nathy Peluso La artista argentina compartió una foto con Karol G y J Balvin en donde los tres llevaron sombreros vueltiao, el accesorio perfecto para el festival en el desierto. 3 de 7 Ver Todo Anuncio Becky G Becky G, Coachella Credit: Scott Dudelson/Getty Images for Coachella Regresó al escenario con Karol G, ahora vistiendo un bikini blanco, blusa transparente de Prada y un short blanco. 4 de 7 Ver Todo Anitta Anitta, Coachella Credit: Matt Winkelmeyer/Getty Images for Coachella La cantante brasileña siguió luciendo los colores de su país que llevó en la primera semana del festival, ahora con un look de cabello alisado. 5 de 7 Ver Todo Camila Cabello Camila Cabello, Coachella Credit: Backgrid/The Grosby Group Vimos a la cantante en el público con sus amigas vistiendo un top blanco, un short cómodo y zapatillas de Nike. 6 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Nicki Nicole Nicky Nicole, Coachella Credit: Scott Dudelson/Getty Images for Coachella La rapera argentina estaba irreconocible en el escenario con peluca negra, gafas y un look futurístico blanco. 7 de 7 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

