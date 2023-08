Karol G sufre incidente de vestuario en pleno concierto ¡no vas a creer lo que hizo! ¡Karol G lo hizo otra vez! Un incidente de vestuario que nadie olvidará Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir karol g concierto las vegas Credit: Ethan Miller/Getty Images Karol G ha vuelto a acaparar titulares, esta vez por un memorable episodio en pleno concierto que ha dejado a sus seguidores impresionados. Durante su primera actuación en Las Vegas como parte de su gira 'Mañana será bonito', la reconocida cantante colombiana de 32 años, quien recientemente se dio cita al cumpleaños número 31 de Selena Gómez, demostró una vez más su profesionalismo y carisma al enfrentar una situación inesperada con estilo y gracia. Tras presentar su tan esperado álbum Mañana será bonito: bichota season, la artista se trasladó al estadio Allegiant en Las Vegas donde dejó a los asistentes maravillados con deslumbrantes juegos de luces, coreografías cautivadoras y, por supuesto, su energía arrolladora . SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Sin embargo, el momento que más ha dado de qué hablar ocurrió cuando Karol G se encontraba en pleno desempeño en el escenario. En medio de su actuación, los shorts que llevaba puestos se abrieron y se desabotonaron, lo que podría haber desconcertado a cualquier otro artista. Pero Karol G demostró su absoluta profesionalidad y compromiso con su público al continuar con su actuación como si nada hubiera sucedido. Siguió cantando y entreteniendo a la audiencia con la misma pasión y energía que la caracterizan. La sorpresa no terminó ahí. Después de mantener el espectáculo en marcha, Karol G encontró el momento adecuado para solucionar el incidente con gran estilo. Antes de que el público pudiera darse cuenta, había arreglado la situación y seguía luciendo impecable en el escenario. Su nuevo álbum ha recibido una cálida recepción, presentando un nuevo lado de Karol G. Con colaboraciones innovadoras y una mezcla de ritmos que van desde el reggae hasta los sonidos norteños, la artista demuestra su versatilidad artística y su constante evolución.

