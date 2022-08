Karol G fascinada con su pelo rojo: ¡es la Sirenita! La intérprete de "Provenza" compartió en Instagram nuevas fotos con su cabello rojo, ¡y son una bomba! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Karol G Karol G | Credit: Karol G/IG Hace ya varios días que Karol G cambió para siempre su icónica cabellera azul cuando se pasó al tinte rojo, que la tiene enamorada. Aunque muchos especulan que con este nuevo tono estaría copiando a la actual novia de su ex Anuel AA, lo cierto es que la Bichota no hace ningún caso a las críticas y se siente cada vez más cómoda con su nuevo look. La intérprete de "Provenza" compartió en Instagram nuevas fotos con su cabello rojo hasta la cintura, ¡y son una bomba! Sus seguidores le han dejado saber cuán bien le queda esta tonalidad: "Que viva el Rojo ❤️ 🌹 🌹 🔥🔥🔥"; "amooooooo ese colooooor😍😍😍😍"; "diosaaaaa 😍😍😍🔥🔥"; "si está divina con el cabello ROJO🔥😍"; "la más top ❤️‍🔥🍒", le dijeron. Y lo cierto es que Karol G parece toda una sirenita y lo sabe, por eso ha cambiado su foto de perfil nada más y nada menos que por la de Ariel, el personaje de la legendaria película de Disney. Pero el cambio de color de cabello para Karol G ha significado mucho más que un cambio de apariencia. Es, además, el dejar atrás una etapa para echar a andar otra completamente nueva en su vida. ¡Por eso se despidió del azul a lo grande! Karol G Credit: Instagram / Karol G SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Para despedirnos mi pelo azul y yo nos fuimos de vacaciones a algunos lugares que están en mi lista soñada, me lleve a mis amigos, nos portamos bien, nos portamos mal, comimos mucho, bailamos mucho, tomamos un poquito más, nos despedimos por todo lo alto", contó a sus seguidores. "Con lágrimas porque nos despedimos juntos de todo lo pasado, de una época que nunca olvidaré, de personad que ame mucho, de tanto dolor, de tanta inmadurez, de tanta evolución, de éxitos increíbles", añadió la cantante.

