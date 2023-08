¡Regia! Karol G engalana la portada de la revista Rolling Stone “Un logro más para mi lista de sueños”, afirma la cantante colombiana sobre la publicación y la artística sesión de fotos que en cuestión de horas han dado la vuelta al mundo Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En menos de 24 horas Karol G se ha robado el show nuevamente con su fabulosa portada en la revista Rolling Stone. En la imagen la cantante colombiana luce guapísima con su cabello de color rosado, un bustier negro mientras sostiene en sus manos lo que parece ser un globo de un pez plateado. Fue la misma bichota quien compartió la imagen sus redes sociales y de inmediato comenzó a obtener likes y comentarios. "Tan solo lleva media hora de publicada en su cuenta de Instagram y ya suma 400 mil 'me gusta'", comentó al poco tiempo sobre su publicación que ya superó los dos millones ochocientos mil likes. En la misma publicación la cantante simplemente afirma con gran orgullo: "Uno más de mi bucket list", es decir: "Un logro más para mi lista de sueños", La sesión de fotos fue dirigida por el reconocido Nicola Formichetti con la produccion Brian Roettinger y su estudio de diseño Perron Roettinger que maneja la imagen de varios productos y artistas como Jay Z y la marca Skims de Kim Kardashian. "Tuvimos una sesión de fotos maravillosa pues trabajar con Karol G es increíble", dice Formichetti. "Probamos y experimentamos con varios estilos de moda". Los comentarios de sus fanáticos por supuesto están cargados de elogios: "Tú eres la patrona, no se diga más", "Tanto crecimiento en tan poco tiempo. Esto simplemente es la cosecha de todo tu trabajo duro". Otros opinan sobre su maquillaje:"Mujer, no necesitas tanto maquillaje y peinado para verte espectacular" y otros simplemente le desean lo mejor siempre: "Ojalá tengamos 'Bichota' para rato". Karol G concert Credit: Shutterstock/Grosby Esta nueva portada coincide con un gran momento para la actriz que arrasa con el lanzamiento de su ultima canción, Mi ex tenía razón, además de miles de nuevas reproducciones con Mañana será bonito ('Bichota' Season), una edición especial de su reciente disco estrenado el pasado viernes. La cantante también concedió una una entrevista en la que habló entre otras cosas de su admiración por Selenta Quintanilla, a la cual rinde homenaje en este nuevo álbum que transmite mucho poder femenino: "se trata de recuperar la confianza en uno mismo y deshacerse del miedo. Se trata de una mujer que se siente orgullosa de donde está, de todo lo que tuvo que pasar. De nunca abandonarse a sí misma, de tener siempre una voz interna que le decía: 'Ve, puedes hacer esto'". SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETÍN ¡Y lo lograste Karol G! Felicidades y que vengan muchos éxitos y logros más para tu "bucket list".

