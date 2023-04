Karol G dolida e inconforme con su imagen publicada en la portada de la revista GQ “No me representa”, opinó la cantante colombiana al respecto. “Como si para verme bien necesitara de todos esos cambios”. Entérate de todo lo que dijo y más ¡Aquí! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir "No sé ni por dónde empezar este mensaje", escribió en sus redes la galardonada artista paisa Karol G hace menos de dos horas en una publicación de Instagram que ya cuenta con dos millones de "me gusta" y más treinta y cuatro mil comentarios. La cantante colombiana se refiere a la recién publicada portada de la revista GQ sobre la cual comenta: "Hoy se hizo pública mi portada de la revista GQ con una imagen que no me representa. Mi cara no se ve así, mi cuerpo no se ve así y yo me siento muy feliz y cómoda con cómo me veo al natural". Su mensaje prosigue con la siguiente reflexión: "Agradezco a la revista la oportunidad porque fui muy feliz cuando confirmaron que estaría ahí, pero a pesar de dejar clara mi inconformidad con la cantidad de ediciones que le hicieron a la foto, no hicieron nada al respecto, como si para verme bien necesitara de todos esos cambios". Sin temor Karol G se sincera: "No sé las repercusiones que pueda tener esto, pero más allá de sentir que es una falta de respeto a mi, es a las mujeres que todos los días nos despertamos buscando sentirnos cómodas con nosotras mismas a pesar de todos los estereotipos de la sociedad". Sus fanáticos en el mundo entero no tardaron en apoyar sus demoledoras y sinceras observaciones. "Gracias por ser REAL", opinan unos, "Falta de respeto… te deformaron", dicen otros. "Eres inspiración para miles de chicas en el mundo", admiten otros. "Grítalo reina!"… le animan. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Y es que la intérprete de Mamii ha sido desde siempre abogada de la belleza natural y no ha temido a mostrarse con su figura real, sin maquillajes o exponiendo su cuerpo sin temor a que piensen o comenten sobre su celulitis, estrías o cualquier rasgo que la sociedad pueda considerar un defecto o una falla que deba esconderse. Karol G Credit: Christopher Polk/Variety via Getty Images Así se evidenció hace ya un año en el vídeo de su temazo Provenza donde baila y canta exhibiendo su silueta sin retoque alguno. Además de su música fabulosa, lo que más ha cautivado de la artista desde sus inicios es su naturalidad, su espontaneidad. "Al editor de esa foto deberían correrlo de inmediato", se atreven a sugerir los admiradores de La Bichota. La polémica apenas comienza y por eso estaremos muy pendientes para traerte más sobre el desarrollo de esta inspiradora historia, la de una vocera valiente que nos libera y empodera a todas las mujeres mientras busca romper patrones sociales. ¡Te admiramos parcera Karol G!

