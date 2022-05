Duelo de estilo: Karol G y Danna Paola presumen el mismo top sin sostén ¿quién luce mejor? Ambas cantantes posaron con este coqueto modelito con el que dejan poco a la imaginación. ¡Tú decides quién gana este duelo de moda! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La colombiana Karol G y la mexicana Danna Paola comparten no solo su gusto por la música sino también por la moda. Ambas presumieron recientemente sus figuras con el mismo crop top de colores. La prenda tiene un diseño con efecto degradado en tonos naranja, rojo, morado y azul unido por un diminuto broche en el pecho. Es de la marca italiana GCDS y tiene un costo aproximado de $345 dólares. La intérprete paisa de "Bichota" y la cantante mexicana no solo han coincidido en estas fotografías con el mismo modelo sino también en su actitud al mostar sus cuerpos libres de cualquier prejuicio o prevención. ¡Viva el amor propio! Aquí está Danna Paola quien puso este selfie en el que oculta su rostro peor que deja apreciar el diseño de su crop top: Y aquí está la versión de Karol G tan sensual como sonriente, segura de su silueta y claramente de su estilo al vestir. Es así como estas dos cantantes marcan tendencia con el sensual estilo de crop top llamado curtain reveal por su abertura en el abdomen unida tan sólo por un broche o botón en el busto. La marca posteó en sus redes el modelito identificado como el Sunset cardigan o Lurex Knit top. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El diseño evoca la nostalgia de los años noventa y 2000 que regresa con las prendas más icónicas con el estilo conocido entonces como Y2K, que no es otra cosa que las siglas de "year 2000" o "año 2000". ¿Cuál sería tu ganadora en este duelo de estilo? Nosotras decretamos empate en cuanto a la libertad de expresión y la seguridad al posar. Ahora bien, en cuestión de sensualidad ¡te dejamos a ti el voto!

