Las redes estallan y dicen que Karol G se copió de Yailin con su nuevo cabello Hace solo unos días Karol G dejó atrás su cabello azul y el nuevo color rojo que luce ya está dando mucho que hablar. ¿Se inspiró en Yailin para este nuevo look? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Karol G decidió dar un importante cambio en su vida hace unos días deshaciéndose de su característico cabello azul para dar paso a un color rojo muy vivo. Para anunciar esta impactante nueva imagen, la cantante se tomó unas increíbles vacaciones y luego publicó un video en su cuenta de Instagram acompañado del mensaje: "Dos semanas enamorada de verme así en el espejo y sin poderles mostrar. Pa' que cuando me vean en la calle me digan: "Eaaaa María Bebee ¿Cómo le queda de chimba ese pelo rojooooooooo? ¡¡Los Amo pues!! Bai", compartió con mucha emoción. Como era de esperar, este cambio no pasó desapercibido para nadie. Especialmente para los fans de Yailin, la esposa de su ex, quienes critican que la colombiana ha querido copiar a la más viral. Karol G y Yailin Karol G y Yailin | Credit: Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "La nueva Yailin", "¿No podrá superar a Yailin?", "Se lo copió a Yailin", "Quiere parecerse a Yailin" o "Yailin ya tuvo ese color", fueron algunos de los comentarios que se podía leer. Sin decir una palabra, la actual pareja de Anuel AA también se ha pronunciado sobre copia de su look, y lo ha hecho reposteando una foto en sus historias de Instagram en las que aparece luciendo la cabellera en el mismo tono rojo cereza, pero mucho tiempo antes. Yailin Yailin | Credit: Yailin Recordemos que la artista y Anuel AA mantuvieron una relación sentimental durante dos años e incluso llegaron a estar comprometidos, pero ambos pusieron punto y final a su amor cuando nadie lo esperaba. Tras esta ruptura, el cantante puertorriqueño comenzó a salir con Yailin, con la que se casó a principios de junio de este años 2022 en secreto.

