Karol G causa tremenda controversia por ponerle Crocs a una banda de Mariachi La cantante colombiana solo quería promocionar su colaboración con Crocs, pero a muchos les pareció de muy mal gusto. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En estos últimos meses, Karol G ha estado en boca de todos y no necesariamente por su música, sino más bien por su vida personal. Y es que Anuel AA, su expareja, se acaba de comprometer con su nueva novia y tanto sus fans como los de la artista colombiana se han enfrascado en una pelea cibernética de nunca acabar. La intérprete, quien hace unos días celebró su cumpleaños, está en medio de tremenda controversia y todo por un mariachi. Resulta que justo el mismo día que celebró su cumpleaños, la colombiana también anunció su colaboración con Crocs, un logro muy importante para ella, ya que es la primera cantante latinoamericana en trabajar con la popular marca. Fue precisamente para celebrar su natalicio, el Día del amor y la amistad, y los nuevos Crocs que la bichota fue contrató una banda de mariachis. "Feliz de celebrar mi colaboración con Crocs, pensaditos con amor por la bichota", escribió la artista junto a la publicación. El asunto es que los mariachis, que estaban entonando uno de los éxitos de la cantante, llevaban uno de los nuevos diseños de Crocs, algo que a muchos no les cayó nada bien. Según los comentarios, hacer que la banda de mariachi usara Crocs, fue una gran falta de respeto para México y para lo que estos músicos representan para su cultura. Y es que recordemos que, en el 2011, la UNESCO declaró al mariachi como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad y el gran aporte que esta música ha dejado a nivel mundial. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Si bien la intención de la artista era promocionar las sandalias que diseñó y seguramente no lo hizo con animo de ofender a los mexicanos, lo cierto es que cuando se trata de algo cultural o que representa un país, es mejor no tocarlo. ¿Qué opinas?

