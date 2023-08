Los espectaculares looks de Karol G sobre el escenario en la gira de Mañana será bonito ¡El tour de Karol G por los Estados Unidos está en boca de todos! Aquí los detalles de sus atuendos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Este verano, estamos en pleno #BichotaSeason gracias a una de las giras del momento. Karol G está viajando por los Estados Unidos para presentar las canciones de su nuevo disco Mañana será bonito en algunos de los estadios más grandes del país a miles de fans, acaparando titulares en cada ciudad. Por supuesto, como amante de la moda los atuendos que ha elegido utilizar en cada presentación son de marcas espectaculares y nos han dejado boquiabiertas. Todos sus looks fueron elegidos con la ayuda del estilista Brett Alan Nelson, el cual ha trabajado con otras estrellas como Doja Cat. karol g Credit: ROBYN BECK/AFP via Getty Images Cada noche, la colombiana empieza el show con "gafitas" de Dior, botas de Coperni y un body brillante hecho a mano por el diseñador Bryan Hearns, el cual aplicó cada cristal a mano. Bryan también creó la falda que viste Karol encima del body. karol g Credit: Jason Koerner/Getty Images Luego, Karol sale al escenario con un corset sensual de Muto Little, una falda de Ashton Michael y botas Prada. karol g Credit: IG/karol g Para interpretar su canciones más románticas, la cantante de 32 años se transforma con un vestido metálico y botas a juego de Michael Schmidt, el cual ha vestido a estrellas como Madonna y Mariah Carey para sus propios conciertos. karol g Credit: IG/karol g SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETÍN Karol termina el show con un atuendo de crop top de mangas oversized y una minifalda a juego creado por la casa de diseño francesa Jacquemus. Cada noche, elige entre dos versiones, una roja y otra blanca.

