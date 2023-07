Karol G roba miradas con look transparente en París Una sexy Karol G paseó por las calles de París con un look que ha dejado a todos sin palabras. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Es un hecho que Karol G ha dejado atrás la polémica en la que quiso ser involucrada por parte de su ex Anuel AA, quien insistía en enviarle mensajes para reconquistarla pese que ahora la cantante mantiene una relación sentimental con Feid. Ahora, la cantante se muestra feliz con sus éxitos y presume una escultural figura en sus últimas presentaciones públicas. De hecho, la intérprete de "TQG" no dudó en mostrar sus encantos ahora que está de visita en París, Francia. La Bichota dio a conocer una serie de imágenes donde se le ve con un look blanco con detalles transparentes que dejan al descubierto su torneada silueta; además, deja al descubierto que está disfrutando, por la noche, de las calles de esta icónica ciudad. Solo puso un emoticón con una paloma blanca con un laurel para acompañar la publicación. Los internautas de inmediato se pronunciaron ante estas sexys imágenes con una serie de halagos hacia la famosa de origen colombiano. "Lo que le faltaba a la Torre Eiffel para verse más linda"; "Es que estás demasiado hermosaaaaaaaaaaaa"; "Karol G imposible es evitar que mi pulgar no te dé like", y "Lo mejor que le pudo pasar fue dejarse de Anuel, que bella está", fueron algunos comentarios de los usuarios. Karol G Credit: Pierre Suu/WireImage SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN También hay quienes piden que Feid haga un comentario para su novia. "Linda Karol G, pero a esta publicación ¿¿le falta algo?? Feid"; "Feid falta su comentario, verdad Karol G"; "Aquí esperando el comentario de Feid"; "El Feid anda súper pendiente de la Bichota"; ¿Dónde está Feid?; "Yo esperando el comentario de Ferxxo"; "El Feid anda activo con los likes, jajaja", y "Esperando que Feid le respondaaaaaa lo hermosa que es", mencionaron. Karol G está disfrutando de un gran momento profesional y personal; lo cual, ha puesto en evidencia durante los eventos a los que ha asistido.

