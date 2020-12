Close

Karol G lanza colección de ropa deportiva La cantante colombiana se unió a la marca Kappa para crear esta colección cápsula. Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Atrás quedaron los tiempos en que los artistas solo se enfocaban en cantar o actuar, ahora la mayoría de las celebridades buscan otras maneras de llegar a su público y de paso mantenerse vigentes en una industria tan competitiva. Por eso cada día vemos más colecciones hechas por famosos en colaboración con grandes marcas. Recientemente, J Balvin lanzó con mucho éxito un par de tenis junto con Nike, y nos acabamos de enterar de que Jacqueline Bracamontes diseñó un collar en colaboración con la diseñadora de joyas Paola Pacheco. Como ellos, hay muchos más artistas que combinan su faceta de actores o cantantes con la de empresarios. A esa lista se acaba de unir Karol G, quien sorprendió a sus fanáticos con una colección de ropa muy cool. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La reguetonera se unió a la marca de ropa deportiva Kappa para crear una colección cápsula que representa mucho su estilo y que por supuesto tiene fascinados a sus millones de seguidores. Lo más cool es que la colección está inspirada en su exitoso sencillo "Bichota", por lo que varias de las piezas llevan este eslogan. “Yo creo que la manera en que la gente viste es algo muy íntimo y personal”, dijo la cantante en un comunicado. “Para mí es más que seguir las tendencias del momento. Se trata más de usar lo que te haga sentir bien y lo que te ayude a expresar quien realmente eres”. Además de la palabra Bichota, las piezas llevan la firma de la colombiana. La colección, cuyos precios oscilan entre $30 y $130, tiene casi 30 piezas, entre ellas sets deportivos, pantalones, jackets, tops, gorras y riñoneras. Para verlas y de paso comprar tus favoritas puedes entrar a karolgbykappa.com. La verdad es que las piezas están supercool y perfectas para esta temporada. ¿Te gustan?

Close Share options

Close Close Login

Close View image Karol G lanza colección de ropa deportiva

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.