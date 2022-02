Karol G se unió a Crocs para lanzar una colección muy cool Las cantidades son limitadas y para poder comprar cualquiera de los diseños tienes que participar en una rifa. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir No es un secreto que Karol G es una de las intérpretes de reggaetón más populares del momento, y también una de las más queridas. Y es que la artista colombiana ha sabido ganarse un puesto muy importante en el mundo de la música, ganándose varios galardones, al igual que entre sus colegas. Ahora la cantante se anota otro gol, pero en el mundo de la moda. Resulta que la colombiana se unió a la marca Crocs para unos diseños muy cool y especiales, convirtiéndose así en la primera artista latinoamericana en colaborar con la marca. "Hoy es un recordatorio para todos mis fans de que tengan amor propio", dijo la cantante en un comunicado. "Mi colaboración con Crocs ha sido una experiencia increíble. Fue un gran honor poder trabajar en el diseño y crear los dijes jibbitz que realmente expresan el mensaje que quería que la gente recibiera cuando lo vieran, amor, amor propio". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Para esta colaboración la artista diseñó dos estilos, el primero es el Karol G x Crocs Classic Clog, un diseño completamente nuevo que tienen una mejor banda de goma, plataforma y dijes en forma de corazón. Este modelo cuesta ¢110. El otro estilo es el Karol G x Classic Clog, y es un poco más clásico en color rojo y con dijes. Este modelo cuesta $70. Karol G para crocs Credit: Sebastián Quintero Karol G para Crocs Credit: Sebastián Quintero Karol G para Crocs Credit: Sebastián Quintero Eso sí, si se te antoja tener uno de estos modelos, tienes que entrar a crocs.com en dónde podrás participar en una rifa. Si eres uno de los elegidos, tendrán entonces la oportunidad de comprar el que más te guste.

