Karol G, la cocinera más sexy que has visto jamás, presume trasero mientras prepara barbacoa La cantante colombiana reunió a un grupo de familiares y amigos para cantar y comer asado, que ella misma preparó ataviada con un ceñido mini vestido que realzaba sus curvas. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir ¿Cómo pasaron su Memorial Day Weekend? Algunas celebridades como Karol G decidieron pasar tiempo en familia, con buenos amigos disfrutando del buen tiempo y de una rica comida. Y es que además de cantar, bailar y posar como una modelo profesional para las mejores firmas, la Bichota ha demostrado ser toda una experta cocinera. La colombiana reunió a unos cuantos de sus seres queridos en Puerto Rico, y realizó una conexión en video por Instagram, para cantar varias canciones de su cuarto álbum de estudio, acompañada de un especial coro y una amiga a la guitarra mientras tomaban mimosas. Con un abrigo blanco y una toalla, con un dibujo de sí misma convertida en sirenita, Karol G, quien hace poco engalanó la portada de la revista Elle, deleitó a los presentes y a sus admiradores cantando en directo. Para coronar el día, ofreció a sus invitados un delicioso asado que preparó en la parrilla. Pero si estaban esperando ver a la artista con un gorrino blanco de chef o un delantal al puro estilo ama de casa, nada más lejos de la realidad. La cantante de Tusa, quien en febrero cumplió 32 años, presumió un ajustado minivestido azul turquesa de cuello haltera y espalda descubierta, que realzaba sus sinuosas curvas, especialmente en la parte trasera, y que complementó con tenis. Con el cabello rosado suelto en suaves ondas, lució un maquillaje suave con sombras metálicas y rostro bronceado. ¡Una auténtica sirena! Con un buen manejo de la pinza, Karol le dio la vuelta a las piezas de carne y verdura colocadas en la brasa al ritmo de la música que amenizaba la velada. La estrella de la música quiso celebrar que el próximo 11 de agosto comenzará su nueva gira en Estados Unidos que llevará el nombre de su último álbum Mañana será bonito. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La artista también está festejando su presencia en la banda sonora de la película Barbie, protagonizada por Margot Robbie y Ryan Gosling, con su tema Watiti que interpreta en colaboración con el panameño Aldo Ranks con el que puso a "perrear a Barbie".

