Karol G celebra su cumpleaños con un bikinazo de infarto ¡Qué guapa! La colombiana tumba las redes y celebra sus 32 años con estas ardientes imágenes. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Karol G una vez más estalla contra los que critican su imagen con unas increíbles fotos de su figura. Para celebrar su cumpleaños, la colombiana compartió una foto en sus redes sociales en donde modeló un bikini verde que dejó ver sus curvas sin vergüenza. "La babysita es Acuario. 32 Añitos", escribió la artista. Karol G, bikini, cumpleaños Karol G celebra su cumpleaños con un bikinazo de infarto. | Credit: IG/Karol G Siguiendo las tendencia que aman las chicas jóvenes, llevó el top de su bikini al revés, lo cual le da un toque moderno a un traje de baño normal y de paso acentúa aún más todavía el escote. Los comentarios de sus fieles seguidores y la admiración de sus colegas claro que no se hicieron esperar. Desde Prince Royce, Luis Fonsi y Wisin contaron entre los miles que le desearon un feliz cumpleaños. En total, las fotos ya tienen más de cuatro millones de likes. Karol G, bikini, cumpleaños Karol G celebra su cumpleaños con un bikinazo de infarto | Credit: IG/Karol G Sólo dos días antes de su cumpleaños, la Bichota recibió un regalo de ensueño: logró conocer a una de sus mayores inspiraciones, Rihanna. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Desde el estadio State Farm en Arizona, compartió una foto con la artista después de su presentación de medio tiempo y Karol expresó su emoción sobre el momento. "Como fan, ¡tengo que decir que este fue el "highlight" de mi vida entera! Espero que cuando ustedes conozcan a sus ídolos, ellos sean tan increíbles como ella lo fue conmigo", se sinceró. ¡Felices 32 querida Karol!

