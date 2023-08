Karol G impacta con nuevo color de mechones en el cabello La bichota, ¿le hizo un guiño a su novio Feid? ¡Mira qué guapa! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Karol G ama sorprender a sus fans con sus cambios de look. Así lo ha demostrado en diferentes ocasiones cuando ha lucido tonos como rojo, azul y el más reciente rosa, que está en tendencia gracias a la Barbiemania. La cantante colombiana, quien está preparando los motores para dar inicio a su esperada gira "Mañana será bonito" compartió una serie de fotos en sus redes sociales en las que lució su melena rosa, pero le dio un toque diferente con unas mechas verdes. Aunque este nuevo tono en el cabello de la bichota puede relacionarse con la bandera brasileña, cientos de sus fans aseguran que se puede tratar de una clara referencia a su relación actual con Feid, quien usa este color como marca. Karol G Karol G | Credit: Karol G Instagram La intérprete éxitos como "Provenza" y "Tusa" lució un traje baño de dos piezas en crochet en tono amarillo y verde, haciendo honor a la nueva canción que estrena este jueves a las 8:00 PM junto a Maluma y los artistas brasileños Dennis y Kevin Ochris. Pero el cabello no fue lo único que llamó la atención. La estrella de la música urbana también lució unos lentes de colores, al estilo a los que lleva su pareja. Karol G combinó el look con unos pantalones jeans anchos y un maquillaje en tono marrón que resaltaba su bronceado de verano. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETÍN "Puedo decir que éste probablemente es uno de los proyectos de este año que más me emociona. Amé esta canción desde el primer momento que la escuché y no me aguanté y pedí participar en el remix. Ansiosa de cantarla y bailarla con toda mi familia de Brasil !!!! @dennisdj @kevinochris @maluma 'Ta ók remix'", escribió en su Instagram.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Karol G impacta con nuevo color de mechones en el cabello

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.